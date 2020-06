Almeno 3 novità rilevanti con Huawei P30 tramite il prossimo aggiornamento

Giungono alcune indicazioni davvero interessanti in questi giorni per gli utenti che dispongono di un Huawei P30 o P30 Pro. Mentre in Italia tiene banco la questione relativa al rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10.1 per le versioni brandizzate dello smartphone, come avrete notato con l’approfondimento di pochi giorni fa, in Asia si guarda avanti. A quanto pare, infatti, a stretto giro anche in Europa sarà disponibile un pacchetto software in grado di fare la differenza per tutti noi.

Quali migliorie sono previste dal nuovo aggiornamento per Huawei P30

Nello specifico, alcune indicazioni ci arrivano da Huawei Update, secondo cui il nuovo aggiornamento per Huawei P30 potrebbe metterci a disposizione almeno tre plus importanti. Il primo riguarda il cosiddetto Smart Split Screen, con cui potrebbe essere aggiunto il supporto per più applicazioni di terze parti in modo tale da migliorare l’esperienza dell’utente. Insomma, la funziona che consente di dividere lo schermo e lavorare in simultanea su più applicazioni sfruttando il multitasking potrebbe andare incontro ad una svolta.

Per quanto riguarda l’Assistente vocale, pare che il nuovo aggiornamento sia in grado di migliorare l’esperienza d’uso dell’assistente vocale in alcuni specifici contesti di utilizzo. Occhio anche alla questione connessione, in quanto il nuovo aggiornamento per Huawei P30 ottimizza la stabilità della connessione WLAN in alcuni frangenti, portandoci ad un notevole miglioramento per quanto riguarda l’esperienza utente.

Come sempre avviene in questi casi, l’aggiornamento consente di toccare con mano ulteriori plus. Basti pensare a migliori standard per quanto riguarda la sicurezza e prestazioni generali che fanno un passo in avanti in termini generici. Staremo a vedere se l’arrivo della suddetta patch in Europa porterà ulteriori novità per i tanti utenti sono in possesso di un Huawei P30 in questa fase.