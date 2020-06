Schermo verde su iPhone 11 dopo aggiornamento iOS 13.5: a quando la soluzione?

Alcuni utenti stanno lamentando la comparsa di uno strano schermo verde su iPhone 11. Proprio così, il melafonino di casa Apple ha un nuovo e misterioso problema legato al suo display, che pare assumere una tinta tendente al verde, che rende lo schermo decisamente poco gradevole alla vista e fastidioso nell’utilizzo. La notizia è stata riportata solo nelle ultime ore sulle pagine dei portali 9to5Mac e MacRumors, e potete verificare anche voi cosa sta succedendo grazie alle immagini presenti poco più in basso in questo stesso articolo.

Per il momento, pare che il problema dello schermo verde su iPhone 11 abbia iniziato a presentarsi solo dopo l’aggiornamento iOS 13.5, comprendendo tra i device interessati anche iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. In realtà, alcuni clienti del colosso di Cupertino sostengono di aver riscontrato il malfunzionamento anche su versioni precedenti e successive del sistema operativo, dunque con quelle 13.4.1 e 13.5.1. Più nello specifico, avviando lo smartphone gli utenti si ritrovano davanti uno schermo quasi patinato, con una tonalità verde oliva che rovina la resa generale dello schermo e la sua qualità.

Per il momento non è nota l’origine del bug, ma stando ad alcune ipotesi potrebbe trattarsi di qualche tipo di malfunzionamento Dark Mode o Night Shift. Sembra comunque che il problema non sia permanente, ma vada a presentarsi solo per alcuni secondi, scomparendo per qualche tempo per poi andare a ripresentarsi di nuovo in modo del tutto casuale. Lo stesso era già accaduto in passato per alcuni dispositivi della concorrenza, come OnePlus 8, Samsung Galaxy S7 e Huawei Mate 20 Pro, e in tutti i casi si trattava di criticità lato software.

Lo stesso potrebbe essere per lo schermo verde su iPhone 11, Phone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, dunque è lecito credere che “mamma” Apple sia già al lavoro per una soluzione, da rilasciare tramite hotfix prossimamente. E voi, avete riscontrato lo stesso problema dopo l’aggiornamento a iOS 13.5? Ditecelo nei commenti più sotto!