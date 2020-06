Fondamentale iOS 13.5 sugli iPhone: download urgente per sicurezza posta

Urge l’aggiornamento iOS 13.5 su tutti gli iPhone compatibili con l’aggiornamento. L’ultima fatica software Apple è fondamentale per porre rimedio ad una falla di sicurezza che riguarda il servizio di posta elettronica. Non procedere all’update fortemente consigliato significherebbe essere esposti a rischi da non sottovalutare.

La stessa Apple invita i tantissimi possessori di un iPhone, anche dei più recenti, a scaricare l’aggiornamento iOS 13.5. Il tutto dopo che l’organizzazione di sicurezza di rete ZecOps ha scoperto proprio la grave falla di sicurezza che investe il servizio di posta elettronica. La vulnerabilità riguarda tutte le versioni di sistema operativo pregresse fino al vecchissimo pacchetto software iOS iOS 3.1.3. La falla che può essere sfruttata da un qualsiasi hacker malintenzionato consentirebbe di accedere ai contenuti interni della posta elettronica, con una violazione della privacy molto grave.

Insomma, l’aggiornamento iOS 13,5 ha un valore ben più importante di quello presentato in un primo momento. La correzione della vulnerabilità risulta essere fondamentale in questo momento e sarebbe assurdo non procedere all’update se in possesso di un qualsiasi iPhone supportato, vecchio o nuovo che sia.

A parte la fondamentale correzione della falla di sicurezza, va ricordato che l’aggiornamento iOS 13.5 ha portato con se anche una funzione utilissima in questo periodo. Quella, in particolar modo, che riconosce se l’utente sta indossando una mascherina per proteggersi dal contagio Covid19 e, al posto dello sblocco con Face ID (dunque con il riconoscimento del volto), propone quello con codice più tradizionale.

Sempre in riferimento al Covid-19, l’aggiornamento iOS 13.5 ha introdotto pure l’API “Exposure Notification”, ossia la tecnologia utile per supportare le app di monitoraggio dei contatti COVID-19 (nel caso italiano la tanto attesa Immuni). Insomma tra questioni di sicurezza per la falla ritrovata nel sistema di posta elettronica e le opzioni attuali per l’emergenza coronavirus, ora più che mai l’aggiornamento iOS 13.5 risulta fondamentale e necessario.