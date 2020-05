Grafica da urlo anche per Fortnite Mobile: 90FPS su smartphone OnePlus 8 Series

Dopo che il “fratello maggiore” ha conquistato PC e console, anche Fortnite Mobile ha saputo graziare i gamer da smartphone sui principali device iOS e Android. Sulla cresta dell’onda dal 2017, la Battaglia Reale a marchio Epic Games risulta puntualmente tra i titoli più scaricati e giocati anche su touchscreen, grazie a meccaniche di gioco costantemente rinnovate, a premi sempre nuovi – tra skin e oggetti estetici assortiti – ed eventi speciali che molto spesso esulano addirittura dai confini videoludici – pensiamo ai recenti concerti che hanno animato il palco virtuale dello shooter. Esperienza, questa, che ora fa un passo successivo verso l’evoluzione.

Epic Games e OnePlus, azienda globale nel settore della tecnologia mobile, hanno infatti annunciato nella giornata di oggi di aver stretto una partnership dedicata a tutti i fan di Fortnite Mobile, e che mira a fornire una user experience su smartphone senza precedenti. Nello specifico, la OnePlus 8 Series è la prima linea di dispositivi mobile che offre l’amatissimo Battle Royale a 90FPS sull’Unreal Engine, ottenendo così il frame rate più veloce che sia mai stato disponibile per Fortnite su smartphone. La collaborazione è stata resa nota con un comunicato ufficiale da Pete Lau, Fondatore e CEO di OnePlus:

OnePlus ed Epic Games hanno creato una delle migliori esperienze di Fortnite su mobile. La OnePlus 8 Series offre un’esperienza di gioco fluida, ad altissimo frame rate – difficile da raggiungere anche dall’attuale generazione di console di gioco. OnePlus crea i migliori dispositivi per il mobile gaming, grazie al nostro display leader di settore, prestazioni rapide e una user experience progettata pensando ai consumatori che si aspettano altissime performance.

La collaborazione tra le due aziende nasce dal desiderio di portare Fortnite Mobile ad un livello successivo su Android, affondando le proprie radici nell’innovazione tecnologica. Non è un caso che, per portare a 90FPS l’esperienza di Fortnite su OnePlus 8, siano stati necessari mesi di test e lavori, fino all’apprezzabilissimo risultato finale. In chiusura, ricordiamo che gli utenti di OnePlus che hanno OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro possono comunque giocare al titolo di Epic con un massimo di 60FPS, usufruendo delle prestazioni più elevate dopo quelle di OnePlus 8 Series del gioco per smartphone. Intanto, se vi piace il gioco, in questo articolo vi abbiamo consigliato altre 10 opere poligonali che dovete assolutamente provare.