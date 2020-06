Altro indizio sull’uscita in ritardo per iPhone 12 a fine 2020

Non ci sono informazioni specifiche sul modello analizzato ed ovviamente non abbiamo date da portare alla vostra attenzione, ma le ultime informazioni relative all’uscita sul mercato dell’iPhone 12 vanno ugualmente prese in esame. Se da un lato ci saranno importanti novità sul fronte della scheda tecnica, con il gap destinato ad essere annullato rispetto ad alcuni top di gamma Android in specifici frangenti, stando almeno a quanto vi abbiamo riportato di recente, la questione commerciale resta molto calda.

La delicata questione dell’uscita per iPhone 12

Alcuni dettagli importanti sull’uscita dell’iPhone 12 arrivano in queste ore da una fonte come MacRumors. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il CEO di Broadcom, Hock Tan, ha parlato in queste ore di un “grave ritardo del ciclo produttivo“, a proposito di una “grande società nordamericana che realizza smartphone”. Importante evidenziare che il soggetto in questione non abbia menzionato Apple in modo esplicito, ma a detta del noto giornale online americano, questo modo di comunicare è solito di Tan quando si riferisce proprio al mondo Apple.

Come stanno esattamente le cose? La prospettiva di un ritardo significativo sulla tabella di marcia dell’iPhone 12 è concreta in effetti. Ci sono state voci contrastanti sulle date di rilascio del melafonino atteso nel 2020, indipendentemente dalla versione verso cui converge il vostro interesse. La maggior parte delle fonti, non a caso, suggerisce che Apple stia ancora pianificando il debutto di nuovi dispositivi, con appuntamento sulla carta previsto questo autunno.

Allo stesso tempo, pare assai probabile che ci possano essere ritardi che porteranno al rilascio di alcuni dei nuovi iPhone 12 in un momento successivo rispetto al normale. Inutile dire che continueremo a seguire questa vicenda in tempo reale, in attesa che arrivino ulteriori informazioni sui programmi di Apple per l’uscita dei dispositivi di questa famiglia anche qui in Italia a fine 2020.