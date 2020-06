Immuni non più compatibile con Huawei e Honor dopo l’aggiornamento 1.0.1

Da poche ore l’app Immuni ha ricevuto il suo primo aggiornamento, che l’ha portata alla versione 1.0.1. L’upgrade corregge alcune disfunzioni, e toglie anche il supporto ai device Huawei e Honor, che ricordiamo stavano facendo riscontrare diversi problemi di compatibilità (è stata frequente l’apparizione del messaggio di errore ‘notifiche di esposizione non attivate‘, che spariva solo dopo aver disabilitato Bluetooth e GPS prima di avviare l’applicazione).

Non sappiamo ancora dirvi se alla base della decisione ci sia un’esigenza dovuta al fatto che alcuni di questi dispositivi sono sprovvisti dei servizi Google, e non risulti per questi, in ogni caso, possibile scaricare l’app Immuni, o se i motivi siano altri. Sul sito ufficiale del servizio di tracciamento dei contagi da Coronavirus del Ministero della Salute si legge comunque che l’app Immuni sarà presto disponibile anche su AppGallery, lo store proprietario del produttore cinese (non è dato conoscere le tempistiche esatte, che immaginiamo essere comunque non troppo lunghe).

Vi ricordiamo che per scaricare l’aggiornamento dell’app Immuni occorre entrare nello store proprietario di riferimento (App Store per iPhone e iPad, Google Play Store per dispositivi Android), e procedere al download dell’upgrade (ci vorranno pochi minuti per concludere l’operazione e per poi fruire della versione aggiornata dell’app). Questo primo aggiornamento è deputato alla revisione di alcuni fix, comunque di lieve entità. Coloro che vorranno approfondire la questione potranno farlo nel dettaglio dando un’occhiata a questo articolo dedicato. Per quanto riguarda gli smartphone Huawei e Honor sarà meglio attendere la pubblicazione dell’applicazione su AppGallery (a quel punto Immuni sarà pronta per poter funzionare al meglio possibile anche a bordo dei suddetti dispositivi). Se avete bisogno di altri dettagli o di rivolgerci qualche domanda in particolare, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.