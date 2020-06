Soluzione notifiche di esposizione non attivate con Immuni su device Huawei

Per caso è capitato anche a voi di imbattervi, dopo l’installazione dell’app Immuni, nell’errore ‘notifiche di esposizione non attivate‘ su alcuni smartphone Huawei e Honor? Si tratta di un problema largamente diffuso, e che non riguarda in particolare il vostro dispositivo. Sono arrivate in Redazione segnalazioni di chi si è trovato alle pre con l’errore notifiche di esposizione non attivate sugli smartphone Huawei e Honor: i nostri lettori si chiedono come fare per attivare le notifiche di esposizione in modo da far funzionare l’app Immuni sul proprio device.

Dopo aver in parte chiarito la situazione legata al download del programma di tracciamento dei contagi da Coronavirus del Ministero della Salute sui terminali Huawei e Honor da AppGallery, veniamo adesso al funzionamento vero e proprio su tutti quegli smartphone del produttore cinese ancora equipaggiati con i servizi Google, per i quali, pertanto, si è già potuto procedere al download dell’app Immuni. A quanto pare, i Google Play Services installati a bordo dei suddetti device non funzionano correttamente, e questo succede quando nel menu ‘Impostazioni > Google‘ manca l’opzione ‘Notifiche di esposizione al COVID-19‘ (probabilmente dovuta ad un’iterazione dei Google Play Services obsoleta). Un altro errore che potrebbe comparire è relativo alla versione dei servizi Google, a seconda di quella installata (evitate comunque di procedere all’installazione manuale, potreste finire col compromettere ulteriormente la situazione).

In ogni caso, sono stati segnalati problemi con l’app Immuni su Huawei P9, P9 Lite, P10, P10 Lite, P20 Lite, P30 Lite, Honor View 10, View 10 Lite, Honor 9 e 6X (tra gli altri smartphone interessati dal problema). L’errore notifiche di esposizione non attivate potrebbe essere risolto disabilitando Bluetooth e e GPS prima di lanciare l’app Immuni, in maniera tale sia il servizio a forzarne l’attivazione. Se per qualcuno la cosa ha funzionato, per altri, dopo un primo periodo di pace, l’app Immuni avrebbe ripreso a non funzionare. Se dovessero emergere sviluppi ufficiali della vicenda non esiteremo a tenervi informati.