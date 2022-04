Huawei sta studiando il modo per aggirare il ban USA che l’ha ormai colpito da diversi anni a questa parte, impedendogli di fare affare con le aziende americane. La soluzione potrebbe chiamarsi Hi Nova, ovvero un nuovo brand su cui il colosso cinese potrebbe fare affidamento per bucare le restrizioni imposte dal Governo degli Stati Uniti.

Come riportato da ‘xiaomiui.net‘, il brand Hi Nova, di proprietà di China Post (un ente governativo che ha immesso sul mercato alcuni device molto somiglianti a quelli prodotti da Huawei), è stato lanciato nel 2021. Era il 2019 quando l’OEM di Shenzhen firmò un accordo con China Post, magari forse proprio con la speranza di poter, in questo modo, aggirare il ban USA. Huawei punta a poter ritornare ad acquistare componenti non più accessibili, su tuti i chip 5G. Per adesso, il device più interessante lanciato sotto il segno di Hi Nova è il 9 Pro (praticamente un rebrand di Huawei Nova 9 Pro), che ricordiamo includere uno schermo OLED da 6.72 pollici con refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 778G, 8GB di RAM, 128/256GB di storage interno, una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP ed una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W.

Non sono pochi gli addetti ai lavori secondo i quali Huawei starebbe valutando di lanciare dispositivi Hi Nova in tutto il mondo con il sistema operativo Android integrato (in luogo di HarmonyOS, che, come sappiamo, da un po’ di tempo a questa parte ne ha preso il posto per i motivi che abbiamo spiegato sopra), anche se ancora non sappiamo dirvi se il tutto prenderà il via a giro stretto oppure se a distanza di qualche anno. Voi tornereste a puntare su Huawei se il produttore cinese dovesse riuscire ad aggirare il ban USA?

