Subito un aggiornamento per l’app Immuni: risolti i primi problemi con la 1.0.1

Stanno arrivando in queste ore le segnalazioni riguardanti il primo aggiornamento per quanto concerne l’app Immuni, in riferimento ad un intervento rapidissimo da parte dei tecnici. Nonostante non tutti i device siano attualmente compatibili, come abbiamo notato in mattinata con un nostro contributo in merito, senza dimenticare il fatto che in un primo momento si potrà utilizzare solo in alcune regioni, i lavori degli sviluppatori sono costanti. Vediamo dunque quali novità sono trapelate oggi 3 giugno con la release 1.0.1.

Informazioni preliminari sul primo aggiornamento per l’app Immuni

Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento tramite gli store Android ed iOS, a meno di 24 ore dal rilascio ufficiale di Immuni abbiamo già avuto modo di toccare con mano un aggiornamento. Novità minime, è necessario evidenziarlo. A quanto pare, infatti, l’applicazione tanto discussa in queste settimane dovrebbe risultare aggiornata con alcuni piccoli miglioramenti. Come accennato in precedenza, la release disponibile è la numero 1.0.1 e su App Store appare già disponibile.

Solo nelle prossime ore avremo le idee più chiare a proposito delle caratteristiche di questo primo aggiornamento per l’app Immuni, considerando il fatto che l’intervento dovrebbe sulla carta risolvere solo alcuni problemi secondari, sui quali si è ritenuto di poter operare subito. Staremo a vedere quali saranno i primi riscontri da parte degli utenti italiani, in merito ad un’applicazione che ha visto emergere numerose fake news di recente.

Non sono pochi, infatti, gli utenti che temono per la propria privacy, pur senza installare Immuni. Colpa di alcuni video virali, basati sulla pura disinformazione. Nonostante questo, in poche ore l’app Covid-19 ha fatto registrare qualcosa come 500.000 download tra utenti iOS e Android. Avete già testato qualcosa in attesa che sia pienamente funzionante? Fateci sapere con un commento qui di seguito.