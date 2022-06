Siamo alla resa dei conti con HarmonyOS 3.0: il produttore cinese ha finalmente annunciato l’inizio degli interventi di sviluppo, giunti alle battute finali. Da qualche ora, infatti, è stata resa disponibile la beta, non solo per gli sviluppatori locali, ma anche per quanti nutrono il desiderio di testare la nuova generazione del firmware (purché residenti in Cina, perché è di quel mercato che si sta parlando).

Per scaricarla bisogna prima registrarsi sul portale dedicato e procedere poi a scaricare la beta di HarmonyOS 3.0. I dispositivi compatibili sono i Huawei P50, P50 Pro e P50 Pocket, oltre che i Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, MatePad Pro 12.6 (2021). Le novità introdotte da HarmonyOS 3.0 beta sono per lo più rivolte agli sviluppatori (sviluppo app anche con interfaccia complessa tramite il linguaggio ‘sintetico’ JS/eTS, ottimizzazioni per il framework di sviluppo ArkUI e ArkCompile), ragion per cui il fatto che possa essere scaricata anche dagli appassionati non significa poi molto. Non c’è altro da segnalare, sempre che il produttore cinese non abbia incluso novità che non sono state elencate nel changelog (la vediamo difficile, ma tutto è possibile).

Lo sviluppo di HarmonyOS 3.0 non è stato tutto rose e fiori: pare che Huawei avesse in mente di rilasciare la versione stabile a luglio, una scadenza che ormai, nel punto in cui siamo, pare impossibile venga rispettata (se ne riparlerà probabilmente a settembre, non prima). La cosa ci riguarda relativamente, visto che, come sopra vi dicevamo, la beta pubblica della terza iterazione del sistema operativo proprietario di Huawei sta espandendosi solo in Cina. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com