Scaricare Immuni da AppGallery sui dispositivi Huawei? La parziale risposta

Da ieri 1 giugno è disponibile al download Immuni, l’app del Ministero della Salute per il tracciamento dei contagi da Coronavirus, l’infezione che ha tenuto sotto scacco il mondo intero, e di cui ancora non ci siamo del tutto liberati. Immuni può essere scaricata gratuitamente da App Store e Google Play Stor (gli store ufficiali dei dispositivi iOS e di quelli Android), avendo anche i due colossi tech collaborato allo sviluppo dell’API. Per quanto riguarda i dispositivi Huawei sprovvisti dei servizi Google?

L’applicazione per tracciare i contagi da Covid-19 verrà resa disponibile oppure no? La risposta è nì, tramite il marketplace proprietario che ormai un po’ tutti dovreste conoscere, vale a dire ‘AppGallery‘. Il ban USA, purtroppo, impedisce che i dispositivi Huawei di ultima generazione abbiano preinstallati a bordo i Google Mobile Services (GMS), di cui fa parte anche il Play Store. Da qui il dubbio dei proprietari dei suddetti smartphone per quanto riguarda il download di Immuni. Ebbene, non dovrebbero esserci problemi, almeno per alcuni terminali griffati Huawei (la nota ufficiale dell’applicazione parla di lavori in corso per consentire di scaricarla anche da AppGallery al più presto possibile, in riferimento ad alcuni modelli non meglio specificati).

Non è ancora possibile stabilire, quindi, se Immuni risulterà scaricabile solo per quegli smartphone del produttore cinese provvisti dei Google Play Services. Non escludiamo che Huawei e Google, per il bene comune, abbiano potuto in qualche modo collaborare per ovviare alla questione, ma, dato il ban USA, la possibilità appare alquanto remota. Staremo a vedere se Immuni verrà o meno resa disponibile al download tramite AppGallery per tutti gli smartphone dell’OEM di Shenzhen (nessuno escluso). La questione non mancherà di essere chiarita nei prossimi giorni. Se volete in qualche modo commentare la vicenda non esitate ad utilizzare il box qui sotto.