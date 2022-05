Che fine ha fatto il Huawei Mate 50, verrebbe da dire. Dopo il mancato lancio autunnale e le insistenti voci che confermano il suo sviluppo, ci troviamo a commentare l’indiscrezione di un’informatore d’eccezione del calibro di Teme. Il tipster, più che autorevole in tema di lanci di nuovo hardware, ci fa sapere attraverso il suo profilo social Twitter che il progetto è quasi pronto a vedere la luce e si intuisce come si sia lavorato e non poco per la serie top di gamma.

La serie Huawei Mate è passata alla storia per le ottime performance soprattutto in campo fotografico. Ebbene, anche con la nuova serie Mate 50, si punta allo stesso obiettivo: fornire un dispositivo davvero di punta per amatori dello scatto perfetto ma anche per veri e propri professionisti del settore. La foto che accompagna il tweet di Teme a fine articolo mostra un grosso comparto fotocamera a forma circolare con un paio di sensori. Difficile dire se si tratti di un’anticipazione della componente hardware che verrà ma di certo gli esperti di Huawei non avranno lasciato nulla al caso per offrire uno smartphone anche superiore per scatti agli attuali Huawei P50.

Per quanto Teme non abbia per nulla chiarito quando il Huawei Mate 50 vedrà la luce, consola almeno sapere che il rilascio della serie dovrebbe avvenire presto. Non è per nulla azzardato dunque credere che la prossima presentazione possa arrivare nel corso dell’estate. Difficile però credere in una commercializzazione immediata. Quest’ultima potrebbe in realtà sopraggiungere anche più in là in autunno. Da tempo, in effetti, pesano sul via alle vendite di tanti dispositivi tecnologici la penuria di chip e altre componenti hardware. Magari pure questo aspetto ci verrà svelato presto attraverso nuove indiscrezioni che riporteremo prontamente e senza indugi.

