Le repliche di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 da giugno, Suor Angela prende il posto di Vivi e Lascia Vivere

In attesa della sesta stagione, torna Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1. In questo periodo di quarantena, la rete ammiraglia continua a riproporre fiction amatissime dal pubblico così da intrattenere e passare una serata in pura allegria. Lo scorso anno, la quinta stagione ha registrato ascolti record con una media di 5.900.000 telespettatori pari al 24% di share.

Elena Sofia Ricci si darà il cambio d’abiti, togliendosi i panni dell’intraprende Laura Ruggero di Vivi e Lascia Vivere per tornare a calarsi nella parte dell’esuberante Suor Angela di Che Dio ci Aiuti 5. L’appuntamento è fissato dal 4 giugno su Rai1 e per ogni giovedì sera.

La quinta stagione ha portato una ventata di novità nel cast, ma non senza qualche polemica. Troncata la storia d’amore tra Azzurra e Guido che aveva appassionato migliori di spettatori nelle stagioni precedenti, la produzione ha pensato di sostituire il personaggio di Lino Guanciale con quello di Raniero Monaco Di Lapio, Athos, che si scopre essere il padre biologico di Emma, figlia che Azzurra aveva conosciuto nella quarta stagione.

Inoltre, i fan hanno lamentato la pesante assenza di Diana del Bufalo, motivo per cui la sua Monica (per fortuna) tornerà nel sesto ciclo di episodi. Nonostante le polemiche, Che Dio ci Aiuti 5 è stato graziato da ascolti altissimi, convincendo la Rai a ordinare fin da subito una nuova stagione.

Oltre ad Azzurra, la trama di Che Dio ci Aiuti 5 è ovviamente incentrata su Suor Angela, che ha una sorta di crisi mistica. E a quel punto sarà proprio la beneamata pupilla a prendere le redini del suo convento. Tra le tematiche affrontate, quelle legate al femminicidio e l’abbandono di bambini, che saranno centrali in alcuni archi narrativi. New entry del cast, Simonetta Columbu nel ruolo della rigida novizia, Ginevra, la quale avrà un flirt con Nico (Gianmarco Saurino, al suo secondo anno nella fiction); e Laura Adriani che interpreta la nipote ribelle di Suor Costanza, Maria Galiardi, che avrà una relazione con Nico.

Dopo aver confermato Che Dio ci Aiuti 6, le riprese dei nuovi episodi sono state interrotte. Come accaduto con molte produzioni italiane e internazionali, l’emergenza sanitaria di Covid-19 ha messo in ginocchio l’intera industria dello spettacolo. Tra progetti rimandati o semplicemente interrotti, anche Che Dio ci Aiuti 6 ne è rimasto coinvolto.

In una recente intervista con Vanity Fair, l’attrice Francesca Chillemi, che presta il volto ad Azzurra, ha dichiarato: “Le riprese sarebbero dovute partire a fine marzo ma purtroppo è stato sospeso e non abbiamo ancora informazioni al riguardo. Non dipende da noi e non è colpa di nessuno.” La stessa Elena Sofia Ricci è all’oscuro sul quando e in che condizioni si potrà tornare sul set, come ha svelato sui social: “Ragazzi per il momento non sappiamo nulla comunque vi farò sapere appena inizieranno le riprese”.

Per il momento Suor Angela ci dà appuntamento dal 4 giugno con le repliche di Che Dio ci Aiuti 5.