Tutti i videogiochi in uscita a giugno 2020 su PS4, Xbox One, Switch e PC

C’è grande attesa per i videogiochi in uscita a giugno da parte della community geek. Sì perché, come molti di voi già sapranno, tra le release imminenti spicca indubbiamente quella di The Last of Us Part 2, prossima esclusiva destinata a PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, richiesta a gran voce dagli appassionati fin dal 2013 – quando il primo capitolo fece il suo debutto sull’indimenticata e indimenticabile PS3. Il titolo di casa Naughty Dog non è comunque l’unico che si farà strada sugli scaffali fisici e digitali questo mese: stando ai programmi, anche Xbox One, Nintendo Switch e PC accoglieranno diverse produzioni interessanti, dopo mesi piuttosto incerti e turbolenti a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Andiamo allora a scoprire insieme quali sono tutti i videogiochi in uscita a giugno 2020 su personal computer e console di ultima generazione. Prima di perderci in questo intenso viaggio tra pixel e poligoni, vi ricordiamo che giugno sarà un mese importantissimo per i fedelissimi PlayStation anche perché Sony ha fissato per giorno 4 un evento tutto dedicato a PS5, in cui verranno mostrati alcuni dei giochi next-gen che gireranno sul device di prossima generazione – da seguire naturalmente in diretta streaming, come vi ho già spiegato in questo articolo dedicato.

Videogiochi in uscita a giugno: The Last of Us 2 e gli altri

Partiamo allora con PS4, attuale console regina di vendite sul mercato. Il monolite giapponese aprirà le danze il 4 giugno con il debutto di Tour de France 2020, simulatore dedicato al mondo del ciclismo, e seguito il 5 del mese da Vita Ecologica, ennesima espansione dell’apprezzatissimo – e giocatissimo – The Sims 4. Saltando a giorno 16, tra i videogiochi in uscita a giugno su PlayStation 4 segnaliamo pure Disintegration e Desperados 3, mentre il 19 sarà il grande giorno del già citato The Last of Us Part 2, ambientato cinque anni dopo le vicende del gioco originale. Spazio poi a Assetto Corsa Competizione – il 23 giugno -, Hunting Simulator 2 – il 25 giugno -, e a Little Town Hero – il 26 giugno.

Per quanto riguarda la rivale Xbox One, sappiamo che tra le release c’è prima di tutto Tour de France 2020 – fissata per giorno 4 del mese -, seguito da praticamente le stesse viste sui lidi PlayStation, ad eccezione dell’avventura post apocalittica di Ellie e Joel e di quella, più colorata, confezionata da Game Freak. Arriveranno allora The Sims 4 Vita Ecologica il 5, Disintegration e Desperados 3 il 16, Assetto Corsa Competizione il 23 e Hunting Simulator 2 il 25 giugno 2020. Pare invece più corposa la lista di videogiochi in uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, versione solo portatile della console ibrida made in Kyoto. Il device della “grande N” farà quindi girare sui suoi schermi prima di tutto la conversione di The Outer Worlds, gioco di ruolo single player in soggettiva ad ambientazione fantascientifica al lancio il 5 giugno. Stesso giorno anche per l’uscita di 51 Worldwide Games, seguita da quelle di Ancestors Legacy – 11 giugno -, Ion Fury – 14 giugno -, Burnout Paradise Remastered e Railway Empire – 19 giugno -, Ninjala, Blair Witch e Haunting Simulator 2 – il 25 giugno.

A chiudere la disamina dei videogiochi in uscita a giugno 2020, abbiamo le release su PC, schematizzate più sotto:

2 giugno: Valorant

4 giugno: Pro Cycling Manager 2020 , Tour de France 2020

, 5 giugno: Command & Conquer Remastered Collection , The Sims 4 Vita Ecologica

, 11 giugno: Samurai Shodown Neogeo Collection (gratis su Epic Games Store), Samurai Shodown

(gratis su Epic Games Store), 18 giugno: Samurai Shodown Neogeo Collection (Steam)

(Steam) 16 giugno: Disintegration , Desperados 3

, 25 giugno: Hunting Simulator 2

26 giugno: Anno History Collection

E voi, avete scelto cosa giocare e regalarvi su PC, PS4, Nintendo Switch o Xbox One con l’avvicinarsi dell’estate? Fatecelo sapere nei commenti più sotto!