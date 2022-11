GTPlanet si troverebbe a Monaco per l’evento del 25° anniversario di Gran Turismo, e ha avuto la possibilità di incontrare colui che ha creato la serie, il giapponese Kazunori Yamauchi. Il famosissimo gioco di auto, come ben sappiamo, in questi ultimi 25 anni è sempre stato disponibile solo su PlayStation. In questi giorni, però, è giunta un’interessante novità che farà felici tantissimi appassionati di gaming: potrebbe esserci il rilascio di titoli dei principali PlayStation Studios proprietari su PC. Tuttavia, Yamauchi non ha confermato tale esclusiva, né tanto meno ha escluso la possibilità di vedere una novità in tal senso, quindi questo lascia ben sperare e pensare che qualcosa in pentola stia bollendo.

Ad oggi, alcuni dei grandi titoli di Sony si sono già fatti avanti sulla piattaforma, come ad esempio ‘God of War’ di Santa Monica Studio, ‘Spider-Man’ di Insomniac Games e ‘Uncharted 4’ di Naughty Dog, con altri produttori che dovrebbero seguire le medesime orme. Tuttavia, l’ipotesi è quella di vedere sui PC anche Gran Turismo di Polyphony Digital. Il creatore di GT pare abbia affermato che avrebbe preso in considerazione tale ipotesi, spiegando anche che Gran Turismo è un titolo molto curato, che non ci sono molte piattaforme in grado di eseguire il gioco in 4K/60p in modo nativo e che quindi un modo per renderlo possibile sarebbe quello di restringere il campo della piattaforma.

Non si tratta di un argomento molto facile, ma ovviamente si metteranno a lavoro per esaminarlo e prenderlo in considerazione. Malgrado su PC siano disponibili molti giochi di auto popolari e piuttosto sofisticati, non vi sarebbe nulla di paragonabile alla nota serie di Gran Turismo. Un’espansione tale sarebbe uno degli sviluppi più significativi nella storia di questo gioco di guida e introdurrebbe molti nuovi giocatori che, in questi negli ultimi 25 anni, ha sempre richiesto l’utilizzo di PlayStation per poter funzionare. Detto ciò, non ci resta che restare aggiornati sui possibili sviluppi e ulteriori dettagli.

