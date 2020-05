Presentazione di PS5 ufficiale: evento 4 giugno in streaming, dove vederlo

La presentazione di PS5 ufficiale da parte di Sony è stato per mesi uno dei topic più caldi tra portali e forum a tema videoludico. E oggi, dopo un fiume in piena di leak e di presunte indiscrezioni, l’attesa per il popolo geek affamato di next-gen made in Japan è finalmente finita. Sì perché, solo pochi minuti fa, il colosso nipponico ha annunciato quando alzerà il sipario sulla sua console di prossima generazione. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella di giovedì 4 giugno. Se però un po’ tutti si aspettavano di vedere il design definitivo del device, i vertici della “grande S” hanno confermato che l’evento sarà focalizzato soprattutto sui giochi in uscita, un po’ come ha fatto Microsoft con la sua Xbox Series X lo scorso 7 maggio.

Il video pubblicato da Sony Interactive Entertainment – chiamato “PS5: The Future of Gaming” e visibile poco più in alto in questo stesso articolo – fissa allora la data e l’ora dell’evento di presentazione di PS5, chiarendo che i grandi protagonisti saranno i titoli next-gen che andranno a girare sulla macchina. L’orario è quello delle 22:00 italiane, così da avere un assaggio delle esperienze che ci attendono sul nuovo monolite dell’azienda, in uscita entro le festività natalizie del 2020, assieme alla già citata Xbox Series X.

Presentazione di PS5: link diretta streaming del 4 giugno

Come già ipotizzato da giornalisti di settore piuttosto noti e autorevoli come Jeff Grubb e Jason Schreier, il design finale di PlayStation 5 dovrebbe essere quindi mostrato in un successivo evento, presumibilmente durante la finestra temporale indicata dal Summer Game Fest 2020, ossia entro fine agosto di quest’anno. Per la diretta del 4 giugno 2020, invece, non dovete fare altro che fiondarvi sul canale Twitch o su quello YouTube di PlayStation alle 22:00, andando a vivere in tempo reale questo primo contatto con la nuova generazione Sony assieme a milioni di altri appassionati. Cosa ne dite, dopo il controller DualSense e le sue novità, siete pronti alla presentazione di PS5 e dei suoi giochi?