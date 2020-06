Il finale di Shameless 10 in onda su Premium e Sky oggi all’insegna dei Gallavich e in attesa dell’undicesima e ultima stagione (video)

Il finale di Shameless 10 è previsto per oggi, 1 giugno su Premium Stories e Sky per chiudere un cerchio che si è aperto con l’assenza di Fiona nella vita dei Gallagher. Quella che per anni si è occupata della famiglia e dei suoi fratelli mentre suo padre era in giro in balia dell’alcol e dei suoi piani, più o meno furbi e riusciti, ha lasciato le redini a Debbie affidandole anche un bel po’ di soldi per riuscire ad andare avanti senza molti problemi. Episodio dopo episodio abbiamo imparato a fare a meno di lei ma adesso è arrivato di nuovo il momento dei saluti (e non solo).

Chi ha seguito Shameless 10 in queste ultime settimane sa bene che questa stagione è quella dei Gallavich e l’ultimo episodio non poteva non essere dedicato a loro soprattutto dopo il litigio e la rottura dell’ultima volta. La loro storia ha conquistato i fan della serie che hanno gongolato rivedendoli insieme in una cella in carcere nel finale della nona stagione ma che lo hanno fatto sempre meno in questi ultimi episodi.

Ecco il promo del finale di Shameless 10:

La permanenza in cella ha messo a dura prova il loro rapporto e una volta fuori le cose non sono migliorate, anzi. La paura è sempre tanta e nelle ultime scene, in particolare, Ian sembrava ormai pronto a rinunciare alla sua vita per via del suo bipolarismo arrivando a sentirsi poco degno dell’amore di Mickey. Quest’ultimo non riesce a capire perché la sua dolce metà si sia tirata indietro dopo il primo sì alla proposta di matrimonio, questo manderà davvero tutto all’aria o il lieto fine è ancora possibile anche per loro?

Le domande troveranno risposta nell’episodio in onda oggi, 1 giugno, in prima serata con la messa in onda del gran finale mentre i fan pensano già al futuro della serie e saranno lieti di sapere che ci sarà un’undicesima stagione ma che sarà l’ultima.

Il primo teaser di Shameless 11 riprende proprio da dove resteremo questa sera ovvero con i Gallavich felici e contenti ma anche con Lip pronto a convincere la propria ragazza a non lasciare la città e Debbie alle prese con nuovi guai. Frank che annuncia una festa in casa Gallagher e molti sono pronti a scommettere che anche Fiona ne sarà protagonista per chiudere in bellezza il finale di serie.

Shameless 11 era prevista per il prossimo novembre su Showtime ma adesso bisognerà capire se a causa dell’emergenza sanitaria e dello stop di questi mesi, la messa in onda sarà confermata o meno.