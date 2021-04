Il finale di Shameless pronto a deludere i fan? Il promo rilasciato nei giorni scorsi dell’episodio numero 12 dell’undicesima e ultima stagione aveva già invitato il pubblico ad ingoiare il boccone amaro relativo a quello che sarebbe successo e così, come previsto, l’addio è dietro l’angolo. Il pubblico non dovrà rinunciare solo ai Gallagher (per i quali, al momento, non è previsto uno spin-off) ma deve fermarsi ad un finale che non delude del tutto ma che sembra davvero l’unico possibile.

Il finale di Shameless è andato in onda qualche ora fa negli Usa e tra poco anche in Italia sarà possibile vederlo visto che i nuovi episodi della serie andranno in onda dal 13 aprile su Premium Stories, ma cosa è successo e cosa ci aspetta adesso? Qualcuno pensava che dopo tutto quello che è successo in questi anni e il limite superato ogni volta da Frank potesse alla fine avere la benedizione di tutti, una sorta di assoluzione che gli avrebbe permesso di avere un finale diverso ma così non è stato.

ATTENZIONE SPOILER!

Nell’ultimo episodio della serie per un attimo abbiamo sperato che la sua ultima overdose non fosse stata letale ma ecco che sul patron della famiglia Gallagher si abbatte alla fine il Covid. La serie non ha mai finto che la pandemia non ci fosse e alla fine ha colto l’occasione per mettere con le spalle al muro il protagonista uccidendolo. Le complicazioni dovute al Coronavirus non hanno fatto altro che peggiorare le sue condizioni pregresse, tutte risultato dei suoi eccessi, pagando il male fatto in questi anni alla sua famiglia.

Dopo essersi svegliato dalla sua overdose, il patriarca Gallagher alla fine è finito in ospedale, dove è morto di COVID. Lo spirito di Frank sorvolava la città proprio mentre la famiglia (più Kev e V) celebrava l’anniversario di matrimonio di Ian e Mickey che adesso sembrano addirittura pronti per avere un figlio. E così mentre la storia di Frank giungeva al termine, Lip stava contemplando un’offerta per la casa, Tami ha forse scoperto di essere incinta mentre Carl sembra pronto ad acquistare il bar di V e Kev. Ciliegina sulla torta, nuova ragazza detenuta di Debbie l’ha invitata a partire per il Texas.

Unica nota negativa di questo finale? Il mancato ritorno di Fiona. In molti sognavano il suo ritorno magari proprio al capezzale di Frank a pochi attimi dalla morte ma così non è stato e sembra che proprio la pandemia abbia rovinato tutto, anche in questo caso. La domanda comunque resta: ma se non ci fosse stato il Covid cosa ne sarebbe stato del capofamiglia dei Gallagher e cosa sarebbe successo con il ritorno di Fiona e il loro faccia a faccia (magari solo ‘immaginaria’)?