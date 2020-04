Emmy Rossum si trasforma in Angelyne per Peacock: la combattiva Fiona di Shameless diventa una bionda bomba sexy (video)

Emmy Rossum non ha bisogno di presentazioni ma forse il suo personaggio, Angelyne, sì. Chi non segue la cultura pop americana a stento riconoscerà dal primo promo ufficiale di Angelyne di chi si sta parlando ma siamo sicuri che grazie alla mimica, alle movenze e all’interpretazione della ex Fiona di Shameless, tutto diventerà più chiaro.

Toccherà a lei appendere al chiodo i polverosi panni di una ragazza che si è sobbarcata il peso di una famiglia sgangherata per colpa di genitori assenti, impelagati nel loro egoismo e nelle loro dipendenze, per vestire quelli di una bionda bomba sexy che ha fatto impazzire Los Angeles e gli americani tanto da passare da modella di cartelloni pubblicitari all’olimpo della politica, o quasi.

Il progetto Angelyne segna il primo adattamento televisivo tratto da un articolo di Hollywood Reporter e porterà sullo schermo proprio l’icona della cultura pop autoprodotta il cui vero nome è venuto a galla solo tre anni fa proprio grazie a questo pezzo di investigazione giornalistica firmato da Gary Baum che ne ha raccontato la vera storia. Erano gli inizi degli anni ‘8o quando il volto, o meglio il fisico, di Angelyne finì su alcuni cartelloni pubblicitari attirando l’attenzione degli americani che subito le hanno proposto interviste tv e ruoli in alcuni film. Lei continuava a pubblicizzare sé stessa passando dalla recitazione alla tv e poi alla musica, fino agli inizi del 2000 quando si riscopre artista, con tanto di mostre importanti, e poi politica. Infine, qualche anno fa, è riuscita a firmare anche una sua collezione di abbigliamento con il suo volto.

L’eccentrica Angelyne sarà al centro di questa serie limitata destinata al servizio di streaming della NBC Universal, Peacock, che dovrebbe essere disponibile già nei prossimi giorni nonostante le difficoltà degli ultimi tempi dovuti alla Pandemia. Emy Rossum sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie tramite la sua società insieme al marito Sam Esmail mentre Baum, che ha trascorso mesi a fare ricerche sul passato di Angelyne, è stato consulente per il dramma.

NBC ha pubblicato il primo promo della serie limitata proprio in queste ore mostrando un’irriconoscibile Emmy Rossum nei panni di Angelyne al grido di “Prima dei reality, prima dei social…” c’era proprio lei, una donna in grado di costruire la sua popolarità “pubblicizzando sé stessa” come lei stessa spiega al suo co-protagonista che avrà il volto di Martin Freeman.

Ecco il promo:

Il resto è ancora da scoprire visto che il primo promo di Angelyne non rivela la data di arrivo della serie sulla nuova piattaforma streaming.