La première di Shameless 10 ha messo in crisi i Gallavich che sei mesi dal loro romantico e movimentato matrimonio, si sono ritrovati a fare i conti con la realtà delle cose e, manco a dirlo, i soldi. Mentre In continua a lavorare in un magazzino per un salario minimo, Mickey continua a spandere e spendere i loro risparmi senza nemmeno sforzarsi di procurare un’entrata. Dopo l’ennesima sfuriata arriva il momento per Ian di essere serio e affrontare il marito ammettendo che forse, prima di sposarsi, avrebbero dovuto parlare di cosa significasse matrimonio e stare insieme.

Prende il via da qua l’ultima stagione che si annuncia movimentata per i Gallagher e non solo perché i Gallavich si sono trovati ad affrontare il discorso soldi e quello della monogamia, ma anche perché Frank ha un grosso problema: il quartiere è diventato troppo sicuro e tutto questo deve finire. Cosa avrà in mente e cosa metterà in campo per farlo? Questo lo scopriremo strada facendo mentre per Lip e Tami le cose non vanno meglio. Lei è cresciuta tra gli agi e finire in rovina la preoccupa mentre Lip sa come affrontare tutto questo visto che è ben segnato nel suo passato.

Anche Debbie è finita nei guai per via della sua relazione con Julia che l’ha fatta finire nella lista dei criminali sessuali e non può nemmeno avvicinarsi alla scuola di Frannie, questo causerà una serie di problemi per quella che è stata definite l’erede di Fiona? Ciliegina sulla torta è Carl che sta affrontando gli aspetti fisici del suo allenamento nella scuola per cadetti tanto da spingere i suoi superiori a metterlo in strada nonostante il suo scarso QI. A quanto pare proprio per via del Covid, presente in questo inizio di stagione di Shameless 10, i poliziotti scarseggiano e c’è già bisogno di lui in strada.

La Pandemia ha messo in ginocchio anche Kev e V che continuano ad aprire e chiudere il bar e che, quindi, si lanciano nella nuova impresa di vendere prodotti a base di erba. Se questo è solo l’inizio…