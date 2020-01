L’ultima stagione di Shameless passa dal ritorno di Fiona a casa Gallagher e dai Gallavich?

Siamo ancora tutti emozionati per il finale della decima stagione di Shameless e più i giorni passato e più ci si chiede cosa ancora non abbiamo visto in questi anni e cosa possa esserci al centro della già annunciata undicesima e ultima stagione in onda proprio nei prossimi mesi negli Usa. A rispondere a queste domande ci ha pensato lo showrunner John Wells che a TvLine ha raccontato come è stato mettere insieme il finale della decima stagione e pensare all’ultima, quella che chiuderà per sempre una serie cult come Shameless.

Non sarà facile trovare un finale che possa accontentare tutti anche se, in parte, il miracolo c’è già stato con Ian e Mickey portando sullo schermo una delle storie d’amore più belle e complicate degli ultimi anni in tv. Ma cosa li attende adesso? Siamo sicuri che la loro vita da sposati non sarà rose e fiori ma c’è già chi pensa ad un figlio per il loro futuro, sarà davvero questo che vedremo? Wells ha ammesso che i finali delle ultime due stagioni potevano essere anche finali di serie e che gli scrittori hanno agito con questa visione proprio perché mai sicuro di un effettivo ritorno:

“Nelle ultime due stagioni, ho dovuto scrivere, con lo staff di sceneggiatori, episodi che potevano essere la fine della serie, se necessario, senza lasciare che il pubblico si senta deluso. Un anno fa, Fiona che se ne andava e la famiglia si riuniva per continuare, e poi quest’anno è stato il matrimonio… abbiamo cercato duramente negli ultimi due anni di assicurarci che, se non fossimo tornati, sarebbe stato comunque soddisfacente e non si sarebbe sentito il brusco distacco”.

Nella prossima stagione si ripartirà proprio dai Gallavich e di come i due riusciranno a stare insieme scendendo a compromessi per via del loro matrimonio ma lo showrunner non avanza l’ipotesi di un figlio, almeno per il momento. Altra potenziale storia per la stagione finale sarà il ritorno di Fiona, Emmy Rossum. A riguardo Wells rivela a TvLine:

“Mi piacerebbe averla e lei lo sa ma sta facendo altre cose. Sono molto fiducioso che il suo programma si allineerà al nostro per riuscire a riportarla indietro per un po’. In caso contrario, non sarà perché non ci ama ma solo perché ha già molti impegni per via del suo grande talento. Le ho sempre detto che spero che quando chiuderemo possa tornare…”

Altra storia quella che riguarda il resto della famiglia Gallagher a cominciare da Ken e V. La proposta di matrimonio è arrivata ma adesso lei dovrà trovare il suo ex per ottenere un divorzio ufficiale e sarà curioso capire quello che succederà. Riguardo alla fine della serie, infine, Wells racconta di aver sperato di arrivare ad una settima stagione e quanto sia stato bello spingersi fino all’undicesima:

Non sono stato mai un grande fan degli spin-off. So che altre persone l’hanno fatto davvero bene e sono felice per loro. Abbiamo avuto molte opportunità di fare altre versioni di ER o West Wing o Third Watch o Southland ma penso che quando uno spettacolo è finito, è finito. Questo è il mio sentimento personale riguardo a queste cose.

Shameless si chiuderà con l’undecima stagione, questo è quanto, per ora.