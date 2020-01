Shameless 10 regala il lieto fine ai Gallavich e sbarca in Italia con i nuovi episodi (Video)

Possiamo non dire che il finale di Shameless 10 è stato perfetto? Un ultimo episodio non è stato mai così perfetto soprattutto per la situazione delicata che si è creata in questi anni e il rischio che la storia dei Gallavich si fosse conclusa anni fa al confine con il Messico. Alla fine non è stato così, i due si sono ritrovati in carcere con una detenzione romantica e ricca di tensioni che aveva fatto naufragare tutto la scorsa settimana o almeno questo pensavano fino a qualche ora fa, fino a quando il finale di Shameless 10 non ci ha regalato emozioni e lacrime.

Il matrimonio dei Gallavich è stato perfetto così come lo sono state le lacrime di Frank che si è fatto portavoce di milioni di fan in tutto il mondo, il resto è destinato a diventare storia. Un amore lungo dieci anni quello dei Gallavich che si è concluso nel migliore dei modi andando contro i pregiudizi, l’odio e le forzature, fino ad un ballo perfetto che li ha visti stringersi davanti ai loro cari regalando lacrime ai fan che sui social in queste ore stanno commentando quanto è accaduto.

Ecco il promo del gran finale di questa stagione:

Il finale di Shameless 10 dal titolo “Gallavich!” non è stato una sorpresa per nessuno perché gli spoiler avevano già rivelato nozze in arrivo per Ian e Michey ma sicuramente vederlo in onda è stata tutta un’altra storia. Possiamo dire con certezza che la loro storia è una delle più travagliate della storia delle serie tv e per questo il loro lieto fine è ancora più dolce. Siamo sicuri che il lieto fine ha fatto felici i fan di tutto il mondo ma chi vuole attendere la messa in onda italiana non dovrà aspettare poi molto.

Ecco il momento del sì e dello scambio delle promesse:

Secondo quanto rivelano i palinsesti Mediaset il primo episodio di Shameless 10 andrà in onda su Premium Stories il 16 marzo 2020 e quindi tra aprile e maggio avremo modo di vedere il gran finale anche in italiano. Preparate il vestito buono perché oggi si festeggiano i Gallavich e tra qualche mese anche il pubblico italiano farà lo stesso.