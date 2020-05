Non Dirlo al Mio Capo su Rai1 il 31 maggio, al via le repliche della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada

Torna Non Dirlo al Mio Capo su Rai1 e la rete ammiraglia inaugura un nuovo ciclo di repliche. Dopo aver riproposto L’Allieva 2, la domenica sera proseguirà all’insegna delle fiction con Lino Guanciale.

L’attore abruzzese, molto amato dal pubblico del piccolo schermo, appende il camice di Claudio Conforti per vestire i panni del cinico avvocato Enrico Vinci, con cui il personaggio di Vanessa Incontrada avrà a che fare. Non Dirlo al Mio Capo è andato in onda per due stagioni, dal 2016 al 2018, su Rai1 ed è stato un successo di pubblico. Per molto tempo si è parlato della possibilità di realizzare una terza stagione, ma finora non ci sono mai state dichiarazioni al riguardo.

La serie segue le vicende di Lisa Marcelli, una vedova di 34 anni con una laurea in legge, due figli a carico e un’ipoteca sulla casa da pagare. Dopo aver perso il marito sei mesi prima, Lisa è alla disperata ricerca di lavoro. I colloqui falliti e le tante porte in faccia, la portano allo studio Vinci dove racconta “qualche” piccola bugia sulla sua vita privata pur di essere assunta come praticante dal cinico avvocato Enrico Vinci. Alla fine, Lisa ci riesce, ma non resterà immune al suo fascino ancora per molto.

Stasera, 31 maggio, su Rai1 andranno in onda i primi due episodi della fiction. Ecco le anticipazioni.

Nel primo, dal titolo Bugie in regola, Lisa racconta qualche “piccola” bugia per essere assunta dal cinico avvocato Enrico Vinci. Ad esempio, gli nasconde un particolare della sua vita privata: i suoi due figli.

Nel secondo, intitolato Punti di vista, Lisa non sa cosa fare con l’amante di suo marito ed è indecisa se cedere o meno alla sua sete di vendetta. Goffa e imbranata, la donna deve intanto imparare a comportarsi da brava assistente con Enrico, un capo molto esigente.

Nel cast di Non Dirlo al Mio Capo, Vanessa Incontrada nei panni della protagonista, la goffa e maldestra Lisa Marcelli; Lino Guanciale interpreta il titolare dello studio, Enrico Vinci, un avvocato di successo donnaiolo, disilluso ed egocentrico.

Al loro fianco, Chiara Francini nel ruolo di Perla Cercilli, vicina di Lisa e baby sitter dei suoi figli; Giorgia Surina è Marta Castelli, avvocatessa penalista dello studio Vinci, ed è innamorata di Enrico; Ludovica Coscione interpreta Mia Marcelli, figlia quindicenne di Lisa; Saul Nanni è Romeo Ruggeri, migliore amico di Mia; Davide Pugliese interpreta Giuseppe Marcelli, figlio minore di Lisa; Antonio Gerardi è Rocco Tancredi, marito di Perla, un imprenditore di successo che spesso ha la fama di truffatore.

L’appuntamento con Non Dirlo al Mio Capo su Rai1 è per stasera alle 21:25.