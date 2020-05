Torna Non Dirlo al Mio Capo in tv, Vanessa Incontrada: “Lino Guanciale? Vorrei lavorare ancora con lui”

Non Dirlo al Mio Capo torna in tv, ma solo per un nuovo ciclo di repliche. A distanza di quasi due anni dall’ultimo episodio e, nonostante i fan ne abbiano chiesto il ritorno, non ci sono notizie su una possibile terza stagione.

La fiction Rai, trasmessa dal 2016 al 2018, segue le vicende di Lisa Marcelli, una vedova in difficoltà economiche che, con un abile stratagemma, riesce a farsi assumere come praticante avvocato nello studio legale di Enrico Vinci. Per lavorare lì, però, Lisa è costretta a nascondergli l’esistenza dei suoi due figli, Mia e Giuseppe. Intorno a loro ruotano le storie di altri personaggi: c’è Marta, ambizioso avvocato penalista che spera di sposare Enrico; e poi c’è l’insostituibile Perla, ricca vicina di casa di Lisa, che diventerà sua assistente e sua improbabile confidente.

Per due stagioni, Non Dirlo al Mio Capo è stato un successo di pubblico, grazie anche a una storia leggera e frizzante. Il merito va anche al cast ben amalgamato, dove spiccano i protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Affiatati dentro e fuori dal set, tra i due attori è nata un’amicizia consolidata nel tempo. In occasione del lancio delle repliche, la showgirl spagnola ha parlato con Tv Sorrisi e Canzoni del suo legame col collega, ricordando i momenti sul set.

Non Dirlo al Mio Capo tornerà in onda su Rai1 dal 31 maggio, occupando la fascia oraria de L’Allieva 2. “Pur essendo repliche e dunque con un impatto minore sul pubblico, mi fa piacere perché è una serie che ho amato molto”, ha confidato la Incontrada, “anche più di altre cose che ho fatto, e il ruolo di Lisa per me è davvero speciale.”

Il ricordo di Non Dirlo al Mio Capo è certamente legato a Lino Guanciale, “un collega che mi porto nel cuore”, come ha ammesso l’attrice a Sorrisi: “Con lui è nato un rapporto davvero particolare”. Il segreto del successo del prodotto Rai? “Credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie.”

Infine, Vanessa Incontrada non ha nascosto il suo desiderio di tornare a condividere il set con il suo collega: “Per me sarà un piacere lavorare con lui in altri progetti”. Li rivedremo insieme per un’altra fiction?

Appuntamento con Non Dirlo al Mio Capo ogni domenica, dal 31 maggio, su Rai1.