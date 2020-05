Fortnite a ritmo: l’intero concerto di Steve Aoki, Dillon Francis e Deadmau5 in video

Fortnite, con la sua Battaglia Reale, non rappresenta solo il videogame più gettonato degli ultimi anni su PC, console e dispositivi mobile, ma anche quello che più di tutti è capace di riservare incredibili sorprese ai suoi tantissimi fan. Gli sviluppatori di Epic Games, tra aggiornamenti e sfide, non mancano infatti di animare la loro produzione sparacchina a colpi di eventi speciali, che molto spesso spaziano anche oltre i confini del videoludo. Non a caso, dopo il concerto da record del rapper texano Travis Scott, il titolo ha ospitato nella nottata di ieri, 8 maggio 2020, un altro importante evento musicale. E questa volta con ben tre ospiti d’eccezione, vale a dire Steve Aoki, Dillon Francis e Deadmau5.

Evento che prende il nome di Fortnite Party Reale – di cui vi abbiamo anticipato ogni dettaglio in questo articolo dedicato -, e che potete recuperare per intero nel video presente poco più in alto in questo stesso articolo, sprovvisto di commento e condiviso dalla redazione di IGN su YouTube. In un’ora precisa, i tre artisti si sono avvicendati sul palco principale per dare vita ad uno spettacolo di grande musica, tra colori sgargianti, luci al neon ed effetti visivi coinvolgenti. Potete quindi (ri)guardarlo cliccando sul tasto Play, o in alternativa andando ad assistere alla replica che si terrà in game stasera 9 maggio, dalle 21:00 alle 22:00 italiane.

Come chiarito da Epic Games, potrete entrare in Fortnite anche ad evento già iniziato, nel caso non riusciate ad essere puntuali. Non solo, il team di sviluppo americano ha preparato anche un gradito regalo: tutti coloro che si collegheranno allo shooter costruttivo entro le ore 16:00 di lunedì 11 maggio otterranno gratuitamente il nuovo dorso decorativo Ali al neon, che è capace di reagire alla musica e dunque pare particolarmente adatto a questo genere di eventi “a ritmo”. Come vi sembra il concerto che vede esibirsi in successione Dillon Francis, Steve Aoki e infine Deadmau 5?