Non si ferma mai lo sviluppo per Huawei P30 e P30 Pro: arriva la patch 200

Arrivano ulteriori segnali interessanti per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P30 o un P30 Pro, considerando le informazioni trapelate in questi giorni. In particolare, a distanza di un paio di settimane dal rilascio del firmware 195, da noi trattato con un articolo specifico ed importante per migliorare soprattutto la stabilità delle chiamate, tocca fare i conti con un altro pacchetto software. Mi riferisco all’upgrade 200, con cui potremo un ulteriore passo di avvicinamento verso EMUI 10.1.

Un nuovo pacchetto software di fine maggio per Huawei P30 e P30 Pro

In un contesto del genere, diventa sempre molto importante esaminare sia il changelog di un aggiornamento, sia i primi riscontri da parte degli utenti. Nel primo caso, non possiamo fare altro che affidarci alle notizie riportate da Huawei Update, secondo cui siamo al cospetto della seconda patch di aprile per i possessori di un Huawei P30 e P30 Pro. La cosa strana, come accennato in precedenza, consiste nel fatto che si tratti del secondo pacchetto software di questo mese, nel giro di pochi giorni, per i due top di gamma 2019.

Resta da capire la questione pratica inerente l’aggiornamento trattato oggi 25 maggio. In particolare, eventuali funzioni extra verranno fuori solo nel momento in cui avremo le prime segnalazioni di coloro che riceveranno l’upgrade via OTA. Probabile, comunque, che il firmware sia orientato effettivamente alla sola sicurezza, se non altro perché si tratta di uno step intermedio prima del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni, quando inizierà effettivamente la diffusione dell’aggiornamento 200 anche qui in Italia per chi dispone di un Huawei P30 o P30 Pro. Sperando che il firmware più atteso arrivi a stretto giro per gli utenti che sono in attesa.