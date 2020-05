Passi in avanti con le chiamate per Huawei P30 e P30 Pro da oggi 14 maggio

Ci sono alcune notizie da prendere in considerazione oggi 14 maggio per coloro che si ritrovano con un Huawei P30 e P30 Pro. Come tutti sanno, negli ultimi tempi lo sviluppo software per questi smartphone si è concentrato soprattutto sulla questione EMUI 10.1, trattandosi a conti fatti dell’aggiornamento più importante di questi mesi. Di recente vi abbiamo parlato dei progressi fatti con la beta del firmware, ma questo giovedì diventa molto importante esaminare anche interventi a breve termine.

Ancora niente aggiornamento EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro

La premessa dalla quale partire, dunque, è che non siano ancora maturi i tempi per imbattersi nell’aggiornamento con EMUI 10.1. La patch di aprile pare abbia un peso di oltre 500 MB, lasciando intendere che magari non andremo incontro ad una rivoluzione, ma allo stesso tempo non sarà un upgrade secondario. In particolare, le prime informazioni fornite da una fonte come Huawei Central si soffermano sui passi in avanti fatti in termini di sicurezza, visto l’aggiornamento incentrato sul bollettino di aprile, senza dimenticare i miglioramenti assicurati alla stabilità delle chiamate.

Insomma, il consiglio è di procedere immediatamente con il download del firmware nel caso in cui abbiate riscontrato anomalie con le chiamate a bordo dei vostri Huawei P30 e P30 Pro, fermo restando che nei prossimi mesi andremo incontro a novità più sostanziose grazie al progetto in corso su EMUI 10.1. Di sicuro, quelli arrivati nell’ultimo periodo rappresentano ottimi segnali per coloro che puntano ad utilizzare un dispositivo sempre funzionante e capace di giocarsela anche coi top di gamma 2020.

A voi come vanno questi due smartphone negli ultimi tempi? Ritenete indispensabile un intervento per Huawei P30 e P30 Pro per quanto concerne la questione della stabilità delle chiamate? Fateci sapere che ne pensate con un feedback qui di seguito.