Ben 11 Honor con Magic UI 3.1 in beta pubblica entro fine maggio: nuova lista

Arrivano indicazioni importanti ed interessanti per gli utenti che si ritrovano con un device Honor in procinto di ottenere un aggiornamento caratterizzato dalla presenza di Magic UI 3.1. In particolare, dopo aver fatto il punto della situazione a proposito delle patch “minori” in distribuzione proprio in questi giorni anche in Italia, secondo l’approfondimento di pochi giorni fa, è importante analizzare più da vicino quanto raccolto proprio in queste ore sul nuovo upgrade. Una piccola svolta per questi modelli che non possiamo tralasciare.

Di recente, infatti, il produttore asiatico ha introdotto il piano di aggiornamenti Magic UI 3.1 per ben 11 smartphone selezionati, con un rilascio in programma questo mese. L’aggiornamento di Magic UI 3.1 si concretizzerà con una beta pubblica, includendo l’opzione per lo schermo diviso, pannello di controllo multi-dispositivo, modalità Dark avanzata, senza dimenticare altri plus solo sulla carta secondari. Mi riferisco alla Galleria cross-device, condivisione dello schermo e altro ancora.

La lista degli Honor con beta pubblica Magic UI 3.1 a maggio

Analizzando la questione in modo più concreto, possiamo soffermarci oggi 20 maggio sulla lista dei modelli coinvolti nel rilascio della beta pubblica di Magic UI 3.1 durante il mese di maggio. Mi riferisco ai vari Honor V30, Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor Magic 2, Honor 20S, Honor 9X, Honor 9X Pro, Honor Play 9A e Honor 20 Youth Edition. Insomma, ci apprestiamo a vivere un paio di settimane ricche di spunti interessanti, anche per il pubblico italiano.

Dovremo fare molta attenzione nei prossimi giorni, dunque, in attesa di capire quali saranno gli effetti concreti di questo nuovo aggiornamento per i device Honor. Al netto del fatto che si parli della beta pubblica con Magic UI 3.1. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista? Fateci sapere lasciando un feedback qui di seguito.