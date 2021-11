Chi lo avrebbe mai detto che gli smartphone Honor su Amazon sarebbero tornati in pompa magna nella loro vetrina ufficiale, anche solo qualche mese fa. Il brand di dispositivi elettronici sta risalendo la china dopo il lungo periodo di incertezza che ha fatto seguito al distaccamento dal marchio ombrello di Huawei. Quella scelta, all’apparenza azzardata, si sta rivelando ora più che mai giusta. La vasta offerta di prodotti sta ricevendo di nuovo consenso del pubblico, tanto da “meritare” di essere in esposizione sugli e-commerce per antonomasia, appunto Amazon.

L’interesse verso gli smartphone Honor si è di certo riacceso grazie a nuovi lanci commerciali come quello della serie Honor 50. Anche per il nuovo arrivato, esattamente come in passato per altri top di gamma, si è riusciti a raggiungere un buon rapporto qualità/prezzo per il dispositivo di punta. La scheda tecnica del device parla chiaro: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione sono a disposizione degli utenti abbinati ad un display OLED da 6.57 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, al processore Snapdragon 778G e ancora ad una fotocamera principale con sensore 108MP. Non meno importanza ha la batteria da 4300mAh, la modalità di ricarica rapida e il supporto Dual SIM Card. Il pacchetto completo, proprio in onore della nuova vetrina Honor su Amazon, è proposto a 507 euro anziché 530 euro, nella colorazione nera e emerald green.

Ma su Amazon, da questo momento in poi, non saranno in vendita solo gli smartphone Honor. L’offerta di dispositivi del brand è ampia. Un’ottima soluzione per lo studio e per il lavoro è ad esempio il portatile Magicbook X15 Laptop da 15.6” Pollici Full View 1080P FHD, dotato di chip Intel Core i3-10210U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e con Windows 10 Home pre-installato.

Per gli amanti del fitness e del benessere, vale la pena menzionare anche la Band 6 con schermo da 1,47 pollici AMOLED, monitoraggio SpO2 e frequenza cardiaca, del sonno e di numerose tipologie di allenamento fitness. Sempre in occasione dello sbarco su Amazon, il dispositivo è in vendita a 49,90 euro anziché 59,90 euro.