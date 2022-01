Honor Magic V si appresta ad essere presentato: si tratta del primo smartphone pieghevole del produttore cinese, che andrà a vedersela con il Galaxy Z Fold 3 di Samsung ed il Find N di OPPO. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, il dispositivo monterà una tripla fotocamera posteriore (sensore principale Sony IMX766 da 50MP con apertura f/1.9, ultra-wide da 50MP con apertura f/2.2 ed un ‘Spectrum Enhanced’, forse monocromatico, da 50MP con apertura f/2.0), mentre lo schermo della cover e quello interno integreranno camere punch-hole da 42MP.

Honor Magic V monterà uno schermo principale OLED da 7.9 pollici con risoluzione pari a 2272 x 1984 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il display della cover esterna dovrebbe avere una diagonale da 6.45 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Honor Magic V sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, con 12GB di RAM e 256/512GB di memoria interna. La batteria avrà una capacità di 4760mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W e altoparlanti DTS: X Ultra. Android 12 con Magic UI 6.0 gestiranno la parte software. Honor Magic V dovrebbe avere un prezzo di 13.999 Yuan, pari al cambio attuale a circa 1940 euro (per il modello da 256GB di storage interno), e di 14.999 Yuan per quello da 512GB (pari a circa 2078 euro).

Il device sarà reso disponibile nelle colorazioni nero, bianco e arancione (quest’ultima nuance cromatica dovrebbe avere una cover posteriore in pelle). Vi ricordiamo che il device verrà presentato ufficialmente il 10 gennaio in Cina, e che ancora non sappiamo quando e se verrà commercializzato in Europa (come dovrebbe essere, almeno fino a prova contraria). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

