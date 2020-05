Xbox Series X: tutti i giochi in uscita sulla console next-gen, tra rumor e conferme

Si chiama Xbox Series X l’evoluzione del gaming da salotto secondo Microsoft. Come la rivale Sony con la sua PlayStation 5, anche il colosso di Redmond si prepara infatti a lanciare sul mercato la sua console di prossima generazione, per andare a definire quella tanto agognata next-gen che promette meraviglie a tutti gli appassionati di videogiochi. Basterebbe guardare il video della tech demo pubblicato da Epic Games che mostra in movimento tutte le potenzialità dell’Unreal Engine 5 per rendersi conto di quante e quali bellezze la next-gen porterà potenzialmente sul mercato, così come per surriscaldare l’hype di tutti quelli che attendono al varco i prossimi device delle due compagnie giganti del settore.

Sia Xbox Series X che PS5 saranno disponibili sugli scaffali di tutto il mondo in tempo per le festività natalizie del 2020, con date di uscita non ancora ufficializzate e prezzi che per il momento si muovo ancora nel torbido mare delle ipotesi, dei rumor e dei presunti leak, che ormai fioccano fisiologicamente in rete come accade sempre poco prima di un salto generazionale. Ad essere già noti, almeno per quanto riguarda la console dell’azienda americana, sono invece il design – molto simile a quello di un piccolo case per PC, a forma di torre -, le specifiche tecniche – che andremo a “rispolverare” più avanti in questo stesso articolo – e alcuni dei giochi in uscita, per lo meno nel corso dei suoi primi mesi di vita. Gli stessi che Microsoft ha deciso di iniziare a mostrare con un appuntamento speciale del format Inside Xbox, andato in onda lo scorso 7 maggio, e che si sono poi arricchiti con annunci successivi e indiscrezioni.

Xbox Series X, le specifiche tecniche ufficiali

Phil Spencer, capo della divisione Xbox, è stato chiaro a riguardo di Xbox Series X durante l’E3 del 2019: “Vogliamo costruire una piattaforma potente, veloce e dedicata totalmente al gaming. Senza barriere e perfettamente facilmente dagli sviluppatori”. E se la dicitura Series lascia intendere che siano in cantiere più versioni della console – magari una più economica e l’altra top gamma -, per ora conosciamo le caratteristiche hardware diramate sulle pagine del blog ufficiale Xbox:

CPU : 8 core Zen 2, 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT)

: 8 core Zen 2, 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT) GPU : 12 TFLOPS, 52 CU a 1825 MHz, architettura RDNA 2 personalizzata

: 12 TFLOPS, 52 CU a 1825 MHz, architettura RDNA 2 personalizzata Dimensione del die : 360,45 mm2

: 360,45 mm2 Processo produttivo : 7nm enhanced di TSMC

: 7nm enhanced di TSMC Memoria : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 Larghezza di banda della memoria : 10 GB a 560GB/s, 6 GB a 336 GB/s

: 10 GB a 560GB/s, 6 GB a 336 GB/s Throughput I/O: 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compresso)

2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compresso) Spazio d’archiviazione interno : SSD NVMe personalizzato da 1 TB

: SSD NVMe personalizzato da 1 TB Spazio d’archiviazione espandibile : schede d’espansione da 1 TB

: schede d’espansione da 1 TB Spazio d’archiviazione esterno : supporto ad HDD USB 3,2

: supporto ad HDD USB 3,2 Lettore ottico : Blu-Ray 4K UHD

: Blu-Ray 4K UHD Obiettivo prestazionale: 4K a 60 FPS – fino a 120FPS

Si tratta di un vero e proprio mostro di potenza, una macchina assolutamente al passo con i tempi che dovrà sfidare a muso duro le già ottime potenzialità di PlayStation 5.

Xbox Series X: i giochi annunciati e i possibili annunci

Quello che dovrebbe interessare maggiormente nella futura scelta tra Xbox Series X e PS5 dovrebbero però essere i giochi. Quelle esperienze in pixel e poligoni che riescono realmente a dare valore ad una console, e di conseguenza a far propendere per l’una o per l’altra soluzione. Non a caso, il portale IGN ha redatto un report che cerca di fare chiarezza sul fronte della “grane M”, mettendo nero su bianco i titoli già annunciati, quelli oggetto di rumor e quelli che saranno ottimizzati grazie alla funzione Smart Delivery.

Giochi annunciati

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

Cyberpunk 2077

DiRT 5

Destiny 2

Fortnite

Gods and Monsters

Gears 5 (esclusiva Microsoft)

(esclusiva Microsoft) Halo Infinite (esclusiva Microsoft)

(esclusiva Microsoft) Madden NFL 21

MicroMan

Observer System Redux

Outriders

Rainbow Six Quarantine

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Scarlet Nexus

Senua’s Saga Hellblade 2 (esclusiva Microsoft)

(esclusiva Microsoft) Scorn (esclusiva Xbox One e PC)

(esclusiva Xbox One e PC) The Ascent

The Lord of the Rings Gollum

The Medium (esclusiva Xbox One e PC)

(esclusiva Xbox One e PC) Second Extinction

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Watch Dogs Legion

Yakuza Like A Dragon SEGA

Giochi ottimizzati in Smart Delivery

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Gears 5

Madden NFL 21

Scarlet Nexus

Second Extinction

Scorn

The Ascent

The Medium

Vampire the Masquerade Bloodlines 2

Yakuza Like A Dragon

Giochi oggetto di rumor

Ori and the Will of the Wisps

Minecraft Dungeons

Microsoft Flight Simulator

Wasteland 3

Psychonauts 2

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Dying Light 2

Phantasy Star Online 2

CrossFire X

Tales of Arise

Starfield

The Elder Scrolls VI

Elden Ring