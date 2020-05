Mezza delusione per i Samsung Galaxy S9 con aggiornamento di maggio 2020

Arrivano riscontri molto interessanti, ma evidentemente non quelli sperati per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9. Sebbene siano confermate le voci che ci parlano dell’arrivo di One UI 2.1 a bordo dei modelli 2018, infatti, bisogna aggiungere qualcosa rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso questo martedì, infatti, Samsung sta lanciando l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2020 per le sue varianti internazionali. Cerchiamo di fare un primo punto della situazione a questo punto.

Minore l’aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S9

Appena recepita la notizia, in tanti probabilmente hanno pensato che potesse essere l’occasione giusta per imbattersi proprio in One UI 2.1. In realtà, un importante chiarimento sull’aggiornamento appena trapelato sui Samsung Galaxy S9 ci è arrivato da SamMobile. Identificato dal numero di build G96XFXXS9DTD7, il pacchetto software risulta già arrivato in Asia, mentre in Europa ci sono state le prime segnalazioni in Germania. Aspetti, questi, che consentono di giungere ad una prima sentenza.

Sono due gli aspetti da prendere in esame ad ampio raggio, in attesa di capire quali saranno gli effetti diretti dell’aggiornamento in questione per il top di gamma 2018. Nel dettaglio, i Samsung Galaxy S9 quasi sicuramente non verranno aggiornati ad Android 11. Detto questo, il colosso coreano continua a lavorare sull’ottimizzazione delle ultime versioni di sicurezza per la gamma di smartphone e dovrebbe continuare a farlo fino almeno al prossimo anno.

Partendo da questo presupposto, possiamo dire che il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S9 Plus riceveranno anche l’aggiornamento One UI 2.1 a stretto giro. Lecito aspettarsi che l’appuntamento venga fissato durante il mese di giugno, ma arrivati a questo punto nessuno scenario può essere considerato precluso. Voi che ne pensate? Vi aspettavate un aggiornamento più corposo a maggio per questi due device?