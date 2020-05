Provato in Europa l’aggiornamento con One UI 2.1 sul Samsung Galaxy S9: nuovi indizi

Abbiamo finalmente prove concrete sul fatto che il Samsung Galaxy S9 sia in procinto di ricevere l’aggiornamento con One UI 2.1 anche in Europa. Ieri con un articolo specifico abbiamo parlato di test concreti focalizzati però in Corea, ma a quanto pare il produttore asiatico intende accelerare le operazioni su scala globale, al punto che possiamo parlare non più di rumors. A quanto pare, infatti, ci sono degli avvistamenti anche nel nostro continente, anche se ad oggi è impossibile prevedere una data di rilascio ufficiale del pacchetto software in Italia.

Le ultime notizie su Android One UI 2.1 per il Samsung Galaxy S9

Secondo quanto riportato oggi 8 maggio dal sito Galaxy Club, infatti, ci sono importanti novità da prendere in considerazione. Le prime indiscrezioni sul fatto che il Samsung Galaxy S9 potesse essere compatibile con l’aggiornamento caratterizzato da One UI 2.1 erano emerse già durante il mese di marzo. Da allora è diventato chiaro che Samsung stesse davvero lavorando al nuovo software per il Galaxy Note 9, ma fino a pochi giorni fa per il Galaxy S9 non era ancora possibile confermarlo.

Fino ad ora, almeno, perché il firmware di prova per il dispositivo finalmente mette da parte qualsiasi dubbio. Samsung sta attualmente testando il Samsung Galaxy S9 olandese con la versione firmware G960FXXU9ETE1. La prima “E” è cruciale in questo particolare contesto, in quanto indica che ci sono cambiamenti significativi rispetto all’attuale firmware G960FXXU8DTC5. Molto spesso, infatti, un upgrade di quella lettera indica una nuova versione del sistema Android stesso. In questo caso, però, ci parla della nuova versione dell’interfaccia One UI.

Dopo un periodo in cui abbiamo dovuto fare affidamento sulle voci provenienti principalmente dai forum di Samsung, questa è la prima tangibile conferma dell’arrivo dell’aggiornamento. Insomma, poche settimane e avremo il firmware per il Samsung Galaxy S9 anche in Italia.