Quarta puntata de L’Allieva 2 in replica, un segreto lega Claudio a Einardi: trame 10 maggio

Torna l’appuntamento con la fiction Rai che ha per protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel giorno della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, andrà in onda la quarta puntata de L’Allieva 2 in replica in cui scopriremo il segreto che lega Claudio Conforti al PM Einardi. Alice, ancora divisa tra i due uomini, arriverà a scoprire una verità nascosta nel loro passato in comune. Ecco le anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 2×07, intitolato Il passaggio. Dopo il weekend andato in fumo, Alice è convinta di essere stata ‘usata’ da Einardi per i suoi scopi: far ingelosire l’ex moglie. L’allieva, però, non può ancora affrontarlo poiché Calligaris li convoca presso una scuola per un caso. Nell’istituto, uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c’è dell’altro. Seguendo passo dopo passo gli sviluppi dell’indagine, Alice apprende dall’ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. La verità sarà dura da accettare.

A seguire l’episodio 2×08 dal titolo Insospettabili. Un rinomato chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali. L’allieva è quasi certa che il suo Conforti stia nascondendo un segreto relativo al caso che stanno seguendo. Il suo buon spirito d’osservazione non la inganna: Claudio si comporta in modo strano. Alice riuscirà a comprendere quanto accaduto all’uomo che ama, svelando finalmente una verità celata.

La seconda stagione de L’Allieva è tratta dai romanzi bestseller di Alessia Gazzola, ovvero Le ossa della principessa e Una lunga estate crudele, ed è composta da sei puntate per un totale di dodici episodi. Ecco il promo degli episodi di stasera:

Le riprese della terza stagione de L’Allieva sono state interrotte lo scorso marzo a causa dell’emergenza Covid-19. Al momento dello stop, gli attori e la troupe stavano ultimando le registrazioni e il debutto degli episodi era previsto per la stagione televisiva autunnale. Non è chiaro quando la produzione potrà tornare di nuovo sul set per girare il resto delle puntate. A questo punto, pensiamo che la messa in onda de L’Allieva 3 slitterà all’inizio del prossimo anno.

Intanto, i fan di Lino Guanciale potranno vederlo molto presto ne Il Commissario Ricciardi, fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni (lo stesso autore de I Bastardi di Pizzofalcone). Ambientata nella Napoli degli anni Trenta, la storia segue le vicende e i casi di Luigi Alfredo Ricciardi, un uomo in grado di percepire gli ultimi pensieri delle vittime di morte violenta – che sia omicidio, suicidio o incidente. Il debutto della fiction è previsto entro la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Le date ovviamente potrebbero subire variazioni; infatti tutto dipenderà dall’attuale situazione sanitaria.

L’appuntamento con la quarta puntata de L’Allieva 2 è per stasera ore 21:25 su Rai1.