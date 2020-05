Ancora concerti con Fortnite Party Reale: data e ora dell’evento con Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5

Si chiama Fortnite Party Reale l’ultima promettente trovata dei ragazzi di Epic Games dedicata a tutti i fan del loro shooter costruttivo. Dopo i numeri da record del concerto del rapper Travis Scott, la software house americana pare averci preso gusto, e ha quindi annunciato un nuovo evento in game che fa rima ancora con la musica. L’annuncio ufficiale è arrivato con il trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, che svela pure gli ospiti di questo speciale showcase, vale a dire Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5.

Per poter partecipare a Fortnite Party Reale e assistere al concerto è prima di tutto necessario scaricare l’ultimo aggiornamento di Fortnite, disponibile gratuitamente per il download da oggi su tutte le piattaforme di riferimento – PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. L’appuntamento da segnare sul calendario per tutti gli interessati – o i semplici curiosi – è fissato invece per venerdì 8 maggio alle 03:00 del mattino ora italiana, per una durata di un’ora esatta. Una replica è poi prevista per il 9 maggio alle 20:00, ora italiana.

Come specificato da Epic, chiunque si collegherà a Fortnite da sabato 9 maggio alle 00:00 a lunedì 11 maggio alle 16:00 otterrà gratis il nuovo dorso decorativo Ali al neon, capace addirittura di reagire alla musica. Non solo, nello spazio Party Reale è possibile dedicarsi a svariate attività, come spiegato sul sito della produzione sparacchina:

Affronta un percorso a ostacoli aereo alla fenditura Skydiving, partecipa alle corse delle barche di Pescesecco, e corri alla Piazza per accaparrarti oggetti come il nuovo spara-vernice.

Cosa ne pensate del nuovo evento Fortnite Party Reale? Parteciperete per assistere alle performance virtuali di Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5? Nell’attesa, la rete ha regalato le prime anticipazioni sulla Stagione 3, che da giugno potrebbe essere caratterizzata da nuove aree subacquee e veicoli per esplorarle.