Fortnite x Travis Scott: il concerto Astronomical batte ogni record, ecco il nuovo singolo del rapper

Fortnite x Travis Scott non è solo l’ultimo grande evento organizzato da Epic Games per il suo celebre – e giocatissimo – sparatutto costruttivo. La premiere del concerto del noto rapper texano rappresenta infatti anche un nuovo incredibile record per la software house già autrice dei primi capitoli della saga TPS di Gears of War. Stando a quanto pubblicato su Twitter sulla pagina ufficiale del gioco, l’inaugurazione dell’iniziativa Astronimical andata in onda nel corso della notte di ieri ha infatti attratto ben 12,3 milioni di giocatori connessi in contemporanea da un po’ tutti i device di riferimento – dalla PS4 al PC, passando pure per i dispositivi mobile iOS e Android. Un numero impressionante, tra fan e curiosi, che ha superato addirittura quello fatto registrare in passato da un altro volto noto dello star system, Marshmello.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Come era ampiamente prevedibile, il concerto Fortnite x Travis Scott si è subito trasformato in un evento di portata internazionale, in cui per altro il cantante ha presentato al mondo il suo nuovo singolo, sfruttando il palco virtuale del videogioco e la sua indiscutibile cassa di risonanza. La canzone, che potete ascoltare poco più in basso in questo stesso articolo, si chiama The Scotts ed è stata realizzata in collaborazione con Kid Cudi.

Se preferite il formato fisico, sappiate che sullo store ufficiale di Travis Scott è possibile preordinare il vinile del singolo e la musicassetta, oltre a nuovi prodotti della linea Cactus Jack x Fortnite, che comprendono action figure, blaster Nerf, magliette e cappellini dell’evento Astronomical, ora di fatto entrato nella storia. Se invece non siete riusciti ad assistere al concerto andato in onda questa notte all’1:00 sappiate che Epic Games ha previsto diverse repliche per Fortnite x Travis Scott. Le nuove trasmissioni sono fissate per oggi 24 aprile alle 16:00, sabato 25 aprile alle 06:00 e alle 17:00 e infine domenica 26 aprile da mezzanotte.