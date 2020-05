Anomalia INPS con email su IBAN errato per bonus 600 euro oggi 5 maggio

Un altro capitolo per la lunga telenovela relativa alla ricezione del bonus 600 euro da INPS. In queste ore, infatti, un elevato numero di utenti che hanno presentato la domanda sta ricevendo una strana email, in arrivo anche oggi 5 maggio. Proprio nel giorno in cui dovrebbero partire i pagamenti per diverse persone che da giorni vedono la domanda “accolta”, almeno stando alle notizie che ho avuto modo di condividere con voi nella giornata di ieri.

Una strana email INPS sull’IBAN per il bonus 600 euro

La novità del giorno, a quanto pare molto diffusa stando a quanto raccolto nella pagina Twitter ufficiale di INPS, consiste nel fatto che in tanti abbiano ricevuto un nuovo messaggio email che getta nuove ombre sulla questione IBAN. Anche in riferimento a coloro che hanno superato il primo step per l’accettazione della propria domanda sul bonus 600 euro. Questo quanto annunciato via email:

“Gentile utente,

non è possibile pagare la sua prestazione di Bonus 600€ poichè l’IBAN che è stato comunicato nella sua domanda è errato o non risulta intestato alla sua persona.

Qualora non avesse già provveduto alla modifica, la invitiamo ad accedere alla funzione ‘Esiti’, all’interno della procedura utilizzata per presentare la domanda, per verificare e rettificare il suo l’IBAN“.

Facendo un controllo più accurato, come ho avuto modo di verificare, l’IBAN risulta invece corretto. Se state aspettando il bonus 600 euro, consiglio ai nostri lettori di non modificare la propria domanda, in quanto l’operazione potrebbe allungare i vostri tempi di attesa. Al massimo, provate a contattare gli uffici INPS locali per saperne di più. Anche a voi è capitato di ricevere messaggi simili di recente? Fateci sapere come stanno andando le cose nel vostro caso, in modo da capire se l’anomalia descritta oggi 5 maggio sia diffusa o meno su larga scala.