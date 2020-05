I 3 possibili problemi per Huawei P20 Lite e soluzioni: come rispondere alle chiamate

Arrivano finalmente riscontri ufficiali per quanto riguarda alcune anomalie che gli utenti hanno riscontrato negli ultimi tempi con Huawei P20 Lite. In particolare, circa una settimana fa ci siamo concentrati sul bug riguardante le chiamate, come probabilmente ricorderete tramite il nostro approfondimento, portando alla vostra attenzione il fatto che per alcuni non ci fosse modo di rispondere trascinando l’iconcina verde o rossa durante lo squillo del device. Problema bloccante, al punto che il produttore è intervenuto ufficialmente.

Tutti i potenziali problemi per Huawei P20 Lite a maggio 2020

Andiamo con ordine, perché i possibili problemi che potreste riscontrare con Huawei P20 Lite in questo particolare momento storico, dopo qualche aggiornamento non riuscitissimo, potrebbero essere tre. Il primo, come accennato in precedenza, riguarda l’impossibilità di trascinare l’iconcina verde o rossa per rispondere ad una chiamata. La procedura generica fornita da Huawei, per chi si ritrova con un modello dotato di EMUI 9 o EMUI 10 (e software derivati) prevede il percorso seguente: “Impostazioni > App > App > Mostra processi di sistema > Telefono > Memoria > CANCELLA DATI”.

Questione tutto sommato simile ad altre due che possiamo affrontare oggi 2 maggio, grazie ad un intervento ufficiale avvenuto nel forum ufficiale di Huawei. La seconda anomalia del momento, infatti, si concentra sul possibile arresto della galleria, con relativo crash per il vostro Huawei P20. Anche qui dovrete seguire un percorso simile al primo per risolvere il bug: Impostazioni > App > App > Mostra processi di sistema > Galleria > Memoria > CANCELLA DATI.

Infine, non è da escludere che in questa fase ci possano essere dei blocchi per il vostro Huawei P20 Lite con il Calendario. Solite dritte, arrivando a questa voce del menù: Impostazioni > App > App > Mostra processi di sistema > Calendario > Memoria > CANCELLA DATI. Anche voi avete riscontrato problemi del genere con lo smartphone lanciato sul mercato nel 2018. Fateci sapere se avete risolto con le dritte che sono state fornite dal produttore tramite i suoi canali ufficiali.