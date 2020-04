Seri problemi Huawei P20 Lite con le chiamate dopo ultimo aggiornamento EMUI

Davvero fastidiosi sono gli ultimissimi problemi Huawei P20 Lite con le chiamate. Dopo un recente aggiornamento integrativo EMUI 9.1 sul telefono non certo nuovo di zecca, molti utenti stanno lamentando la impossibilità di effettuare semplicissime chiamate e pure di rispondere a quest’ultime. Le anomalie sono vistose e anche bloccanti per la funzione principale di un dispositivo mobile.

Chiariamo bene quali siano i problemi Huawei P20 Lite proprio con le chiamate. In particolar modo, al momento di una ricezione di una telefonata risulta essere assolutamente difficile rispondere con i classici comandi di trascinamento della specifica icona. Allo stesso modo, anche nel momento in cui si inoltra proprio una chiamata, risulta essere pure quasi impossibile richiuderla al primo tentativo. Mantenersi in contatto con amici, parenti, colleghi con una classica conversazione telefonica dunque risulta essere impresa ardua, apparentemente senza motivo.

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che l’ultimo aggiornamento EMUI 9.1 sia il principale colpevole proprio delle anomalie in corso. Gli sviluppatori dovranno dunque intervenire prontamente per una soluzione al bug bloccante ma, almeno per il momento, esistono due strade per superare le difficoltà. La più estrema in assoluto prevede un reset ai dati di fabbrica del dispositivo ma non prima di aver effettuato un doveroso backup dei propri contenuti. In alternativa si potrà provare il seguente percorso:

impostazioni del telefono;

scheda app;

selezionare i tre puntini in alto a destra della scheda;

scegliere la voce “Mostra processi di sistema”;

scegliere ancora la voce “Servizio Telefono”;

andare su Memoria;

avviare il comando “Cancella dati”.

Con tutti i precedenti passaggi, tutti i problemi Huawei P20 Lite alle chiamate dovrebbero essere superati senza particolari difficoltà e la ricezione e l’inoltro delle chiamate dovrebbero ritornare a funzionare, finalmente, a dovere. Come già detto in precedenza, chi vorrà attendere eventuali sviluppi software invece, dovrà attendere, appunto, un nuovo rilascio firmware da parte degli sviluppatori.