Voci su soldi finiti per bonus 600 euro INPS con domanda in attesa di esito: replica ufficiale

Arriva finalmente una risposta ufficiale alle voci secondo cui sarebbero finiti i soldi da girare a coloro che, dall’inizio del mese di aprile, hanno inviato all’INPS la domanda per ricevere il bonus 600 euro. In tanti, non a caso, ancora oggi visualizzano la voce “in attesa di esito” a proposito dello stato per la propria richiesta, alimentando in questo modo dubbi e perplessità di chi ancora non vede accreditata la somma in questione. Ansia accentuata anche da chi sta effettuando altre segnalazioni.

Se da un lato da INPS stanno arrivando segnali positivi di natura tecnica, come l’introduzione della funzione che consente di modificare l’IBAN inoltrato in modo errato dalle persone (ne abbiamo parlato su OM durante lo scorso weekend), allo stesso tempo c’è chi guarda questioni più concrete e attende un segnale a proposito del bonus 600 euro. C’è da preoccuparsi per coloro che visualizzano ancora oggi 28 aprile il messaggio riportato in precedenza? A quanto pare no, almeno stando alle informazioni disponibili questo martedì.

La risposta di INPS sul bonus 600 euro a proposito della disponibilità di soldi

Come accennato, la più grande preoccupazione per gli utenti è che siano terminati i soldi necessari affinché INPS possa erogare il bonus 600 euro. Scenario irrealistico, nonostante sui social ci siano persone che affermino di aver parlato con alcuni dirigenti e di aver ottenuto riscontri di questo tipo. La smentita ufficiale è arrivata su Twitter e lascia poco spazio a dubbi: “I fondi non sono finiti. Se cortesemente può dirci il nome di questi dirigente nazionale (categoria che in Inps non esiste) gliene saremmo grati visto che fornisce informazioni non corrette“.

Insomma, una presa di posizione decisa da parte di INPS, che dovrebbe rivelarsi utile per rasserenare gli animi. Vi ricordiamo che, stando alle risposte ufficiali dei giorni scorsi, coloro che visualizzano il messaggio “in attesa di esito” dovrebbero ottenere una risposta sul bonus 600 euro entro la fine di aprile. Ancora 48 ore di attesa, dunque.