Veri e propri test per One UI 2.1 sul Samsung Galaxy Note 9: sperano gli utenti S9

Dopo mesi caratterizzati da una grande confusione sul possibile rilascio dell’aggiornamento con One UI 2.1 sui vari Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9, oggi 28 aprile abbiamo finalmente dati concreti da analizzare. Pochi giorni fa, sul nostro magazine, abbiamo evidenziato feedback interni al produttore coreano, coi quali abbiamo percepito l’avvio della fase di sviluppo per l’aggiornamento sui due top di gamma 2018. A quanto pare, però, siamo molto più avanti di quanto si potesse immaginare.

Le ultime su One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9

Alcune informazioni extra ci arrivano direttamente da una fonte autorevole come Sammobile. In sostanza, dopo un po’ di confusione iniziale sul fatto che il Samsung Galaxy Note 9 potesse ricevere o meno l’aggiornamento One UI 2.1 , c’è più chiarezza sulla questione. I membri del team di software Samsung sono stati più aperti con informazioni sul processo di distribuzione del tanto atteso pacchetto software nei forum ufficiali dell’azienda per la Corea del Sud. Con inevitabili conseguenze anche per chi dispone di un Samsung Galaxy S9.

È stato rivelato la settimana scorsa che fosse in fase di sviluppo l’aggiornamento in questione per il Samsung Galaxy Note 9. Oggi, un moderatore sul forum ha confermato che il suddetto upgrade sia già entrato in fase test, il che significa che ora è un passo avanti verso il rilascio. Insomma, un segnale concreto che denota uno stato dei lavori forse più avanzato di quanto si potesse immaginare per i due smartphone commercializzati due anni fa.

Le prossime settimane saranno decisive e ci diranno in quale direzione andrà nello specifico lo sviluppo software sia per il Samsung Galaxy Note 9, sia per il tanto apprezzato Samsung Galaxy S9, considerando le enormi aspettative che ci sono nei confronti di One UI 2.1.