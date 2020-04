Guida Final Fantasy 7 Remake su PS4: come apprendere le abilità dei nemici

La magia già assai promettente di Final Fantasy 7 Remake è finalmente esplosa lo scorso 10 aprile. E lo ha fatto su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro – per cui sono disponibili parecchi e golosi sconti online, come vi ho già segnalato in questo articolo – con un primo episodio in esclusiva temporale, che (ri)porta fan vecchi e nuovi tra le strade della cittadina di Midgar. Il tutto per in nome d un’avventura ruolistica che, nella sua versione originale del 1997, è considerata tra le migliori mai prodotte dalla giapponese Square Enix, così come dell’intera storia del gaming. Con una grafica spettacolare e un sistema di combattimento rinnovato – che cerca di coniugare tradizione e innovazione -, la “nuova” settima Fantasia Finale reinterpreta pure gli eventi narrativi del titolo, rimettendoci al fianco dell’ex SOLDIER Cloud Strife e di tutti gli altri membri della resistenza, chiamati a fermare le macchinazioni della ShinRa.

E se è vero che le recensioni descrivono un vero e proprio capolavoro di genere – adatto tanto ai veterani quanto alle nuove leve – , allo stesso modo il remake di Final Fantasy 7 è infarcito di segreti e oggetti bonus, di Materie di Invocazione e missioni principali e secondarie utili per proseguire nella storia o solo per guadagnare punti esperienza per salire di livello. Non solo, nel videogame dagli occhi a mandorla sono presenti pure le Materie delle tecniche dei nemici. Come intuibile, queste vi permettono di apprendere le abilità dei vostri avversari, così da replicarle sul campo di battaglia e ripagarli con la loro stessa moneta, così come di sbloccare il Trofeo chiamato Maestria eclettica.

Final Fantasy 7 Remake, guida alla materia delle tecniche dei nemici

Come vi dicevo, per apprendere le tecniche dei nemici in Final Fantasy 7 Remake dovrete prima di tutto comprare ed equipaggiare la materia delle tecniche dei nemici. Questa può essere acquistata da Chadley tra il Capitolo 13 e il Capitolo 14 dopo aver completato il suo dossier di ricerca numero 16, al prezzo di 100 Gil – sulle pagine di OM trovate una guida per guadagnare denaro velocemente. Da questo momento in poi, come ben visibile nel video poco più sotto pubblicato su YouTube dal canale PowerPyx, avrete l’abilità di sbloccare e imparare tutte le tecniche dei nemici, vale a dire Sifone Spirituale, Autodistruzione, Aura Algida e Alitosi.

Partiamo con la tecnica Sifone Spirituale, che si può apprendere una volta sconfitto Phantom, che rappresenta lo scontro finale della missione secondaria “Bambini scomparsi” del Capitolo 14 – potete guardare il filmato a partire dal minuto 0:32. Per quanto riguarda la tecnica Autodistruzione, può essere assimilata da uno Smogger. Come potete verificare nel filmato a partire dal minuto 1:52, potrete incontrare questo tipo di avversario a nord-est del Settore 5 dei Bassifondi, nell’area della mappa di gioco denominata Montagna d’Acciaio.

In Final Fantasy 7 Remake non manca neppure la tecnica Aura Algida. Questa va appresa necessariamente affrontando e poi sconfiggendo un Drago Ceruleo, un nemico in cui vi imbatterete subito dopo l’inizio del Capitolo 15. Più nel dettaglio – fate riferimento al minuto 2:23 della solita clip – recatevi al terzo piano della seconda torre di distillazione. A chiudere, abbiamo la tecnica conosciuta con il nome Alitosi, che può essere appresa sconfiggendo un Molboro. Questo impegnativo avversario può essere affrontato solo al livello di difficoltà Difficile nei combattimenti del simulatore VR, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 2:48. Voi eravate già riusciti a conquistare tutte queste utili abilità nell’ultima fatica della compagnia del Chococbo?