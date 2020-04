Scendono i prezzi PS4 per ogni modello: quale conviene comprare?

Siete alla ricerca di prezzi PS4 convenienti? Comprensibile, considerato il difficile periodo che stiamo vivendo. Periodo che certamente ricorderemo a lungo, con il 2020 che, tra le altre cose, sarà etichettato come l’anno del COVID-19. In quarantena per limitare il diffondersi dell’epidemia da Coronavirus è comunque possible – e altamente consigliabile! – dedicare parte del proprio tempo anche all’affascinante universo videoludico. Che sia per una veloce partita in multiplayer online sui campi di battaglia di Fortnite o per qualche intensa avventura ruolistica sulla scia del recente remake di Final Fantasy 7 o dell’ormai classico The Witcher 3 Wild Hunt, l’acquisto di una console è un’ottima idea per trascorrere qualche ora “in libertà”, in mondi virtuali che non hanno nulla da invidiare a quelli visti al cinema o scoperti tra le pagine di un buon libro. Ecco perché ho pensato di raccogliere per voi i migliori prezzi per la console di ultima generazione a marchio Sony, utilizzando l’utilissimo portale idealo.it, che punta a far risparmiare i consumatori mettendo a confronto i costi di centinaia di prodotti sui nostri acquisti online.

Prezzi PS4: modello Slim e bundle Fortnite

Per iniziare la nostra disamina sui prezzi PS4 più convenienti non possiamo che partire con il modello Slim dalla quarta PlayStation. Modello che, come il nome lascia intendere, risulta più compatto rispetto a quello base, al debutto in Italia nel novembre del 2013. Non solo, le ventole sono decisamente più silenziose, per una macchina da gioco elegante e dalle performance più che soddisfacenti. Se interessati, su idealo viene segnalata una PlayStation 4 Slim con hard disk da 500GB e senza alcuna aggiunta al prezzo di listino di 269,90 euro. Un’ottimo affare, arricchito pure dai tempi di attesa per la spedizione ridotti – si parla di 2 o massimo 3 giorni lavorativi. La console con due pad DualShock 4 è invece segnalata dal sito al prezzo di 349,90 euro, il più basso tra quelli presenti.

Non mancano neppure golose offerte in bundle, vale a dire focalizzate su una PS4 Slim accompagnata da uno o più giochi. E tutti di sicuro richiamo tanto per i gamer hardcore che per quelli che si definiscono solo casual. Troviamo ad esempio il bundle con Fortnite, già citata e giocatissima Battle Royale firmata da Epic Games, prezzato a 299,90 euro con la piattaforma dotata di hard disk da 500GB, e a 349,99 per quella da 1TB. Gli amanti del calcio possono invece rivolgere le loro attenzioni ai bundle con FIFA 20, ultimo esponente della saga sportiva di Electronic Arts. Il prezzo più basso disponibile su idealo è di 379,90 euro, mentre il bundle “corsistico” con Crash Team Racing Nitro-Fueled e due controller costa 367,99 euro. A chiudere, vi segnalo il pacchetto che comprende una PS4 Silm da 1TB e Horizon Zero Dawn – Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered al prezzo di 339,90 euro.

Prezzi bassi per PS4 Pro e Limited Edition

Il portale idealo.it propone anche prezzi PS4 vantaggiosi per il modello Pro, quello più performante e potente rispetto alla prima versione del device nipponico. Si parte dalla console “liscia”, che costa 349,99 euro. Anche in quest caso, i bundle non mancano: quello con Fortnite è prezzato a 349,99 euro, con FIFA 20 a 399,90 euro, e ancora quello con il capolavoro spaghetti western di Rockstar Games Red Dead Redemption 2 è venduto al prezzo di 469 euro.

Come molti di voi già sapranno, Sony ha realizzato negli anni diverse edizioni speciali della sua ultima console – almeno in attesa di PS5, in uscita a Natale del 2020. Su idealo potete trovare, tra le altre, l’incredibilmente ammaliante PS4 Pro di Death Stranding al prezzo di 591,93 euro, quella dedicata a Gran Turismo Sport a 699 euro, e ancora la bellissima PS4 Slim di Marvel’s Spider-Man a 599 euro e quella realizzata in edizione limitata per i Days of Play al costo di 349,90 euro. Avete già scelto cosa regalarvi?