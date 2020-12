Il 2020 non è stato solo l’anno del Coronavirus, ma anche uno dei più ricchi per quanti si dichiarano appassionati di videogame, che hanno potuto impugnare il pad e dilettarsi con diverse produzioni di richiamo. Tra queste, pure Final Fantasy 7 Remake, disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro – per altro pienamente compatibile con la console next-gen di casa Sony, l’ormai introvabile PS5.

Come molti di voi già sapranno, però, il rifacimento della settimana Fantasia Finale di Square Enix non è completo. La casa del Chocobo, a fronte di un’opera ruolistca monumentale tipica degli anni ’90, ha infatti optato per una release episodica, andando pure ad arricchire la storia originale con frammenti narrativi inediti e missioni mai viste prima. Vien da sé che i fan vecchi e nuovi, dopo la conclusione del primo episodio, guardino già al secondo, incuriositi da tutto quello che il team di sviluppo nipponico possa avere in serbo per loro con la Parte 2 di Final Fantasy 7 Remake. Purtroppo però, ai microfoni del magazine videoludico Famitsu, il producer del gioco Yoshinori Kitase ha sì ribadito ancora una volta che il gioco è attualmente in sviluppo, ma che per scoprire nuovi dettagli bisognerà attendere del tempo.

Offerta Final Fantasy VII Remake - Standard - PlayStation 4 Final Fantasy VII Remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Nell’enorme città di Midgar, un’organizzazione anti-Shinra...

Questo significa che è molto probabile che un primo trailer e maggiori informazioni su Final Fantasy 7 Remake Episodio 2 vengano rilasciati entro la fine del prossimo anno, magari poco tempo dopo l’arrivo sugli scaffali del già annunciato Final Fantasy 16. Proprio a proposito del prossimo capitolo, il producer Naoki Yoshida ha parlato di come il 2021 sarà per lui un grande anno, dal momento che oltre ad essere al lavoro sul titolo in esclusiva per PS5 è impegnato anche su Final Fantasy 14 e la sua esperienza multiplayer, la cui prossima espansione potrebbe essere svelata a febbraio, in un evento a tema Square Enix. Insomma, i fedelissimi di Final Fantasy avranno di che divertirsi nei prossimi anni: voi siete tra loro?