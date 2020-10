Si chiama Final Fantasy 16 il prossimo feticcio di tutto i videogiocatori che si professano appassionati di actionRPG. Feticcio che è stato presentato solo di recente – era lo scorso mese di settembre – da “mamma” Square Enix, direttamente dal palco virtuale di uno degli eventi di presentazione di PlayStation 5, console next-gen al debutto il 19 novembre 2020 in Italia. Nel corso della kermesse, la casa del Chocobo è andata a proiettare il reveal trailer del progetto – che potete rivedere poco più in basso in questo stesso articolo -, annunciando che è diretto da Hiroshi Takai ed è attualmente assegnato alla Creative Business Unit III di Naoki Yoshida, già responsabile degli acclamati FFXI, FFIV e Dragon Quest Builders.

Quello stesso Final Fantasy 16 che è apparso tra i giochi PS5 protagonisti di uno speciale sulle pagine del nuovo numero di Official PlayStation Magazine, con informazioni particolarmente ghiotte per fan e semplici curiosi. Stando a quanto riportato dal sito GamesRadar, nel coverage si va a scoprire infatti che la data di uscita della sedicesima Fantasia Finale di Square Enix è molto più vicina di quanto pensassimo. Almeno stando ai tempi di sviluppo notoriamente dilatati dell’azienda nipponica. Il periodo della release di FFXVI andrebbe così a cadere già nel 2021, per quanto non ci sia dato sapere se nella prima o nelle seconda metà dell’anno.

Non solo, la redazione del magazine riferisce che Final Fantasy 16 uscirà solo su PS5, confermando di essere una vera e propria esclusiva per il prossimo monolite nipponico. Una notizia che farà sicuramente piacere a chi ha deciso di acquistare la nuova console casalinga della “grande S” – magari in accoppiata con la rivale Xbox Series X di Microsoft. Nel frattempo sappiamo pochissimo della trama di Final Fantasy 16, ma l’analisi del trailer svela una seducente ambientazione medievale, con toni più oscuri ed evocativi. In più, pare che avranno molto peso nella narrazione le summon – chiamate Eikon in questo capitolo .- e i loro Dominant, vale a dire umani che si direbbero in grado di controllare gli Esper o addirittura assumerne le sembianze.