Se anche voi siete alla ricerca di videogiochi in offerta, che siano per console o PC, molto probabilmente siete in attesa di tutti i golosi sconti che andranno ad invadere la rete in occasione del Black Friday 2020. Una ricorrenza particolarmente cara anche agli appassionati di hi-tech, per un Venerdì Nero che quest’anno andrà a cadere il prossimo 27 novembre.

Come accade ormai da anni, le grandi catene hanno però anticipato i tempi e iniziato a sedurre i portafogli dei clienti con promozioni avviate prima del Black Friday. E’ il caso di MediaWorld, Euronics e Unieuro, ma pure quello del colosso dell’eCommerce Amazon, che negli ultimi giorni ha messo a disposizione dei potenziali acquirenti bonus e primi articoli interessati da una riduzione di prezzo. Oggi, poi, arrivano pure i primi videogiochi in offerta sui listini del gigante fondato e capitanato da Jeff Bezos, per altro con titoli anche piuttosto recenti.

Offerta Final Fantasy VII Remake - Standard - PlayStation 4 Final Fantasy VII Remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Nell’enorme città di Midgar, un’organizzazione anti-Shinra...

Offerta Persona 5 Royal - PlayStation 4 Indossa la maschera di Joker e unisciti ai ladri fantasma

Liberati dalle catene della società moderna e infiltrati nelle menti...

In attesa del Black Friday 2020, i videogiochi in offerta su Amazon sono guidati prima di tutto da Final Fantasy 7 Remake, rifacimento del classico gioco di ruolo giapponese di Square Enix per PS4 e PS4 Pro – pienamente compatibile con PS5, console next-gen a marchio Sony. Il gioco è proposto a 34,99 euro, accompagnato dal prezzo ribassato di un altro grande jRRPG di questa generazione al tramonto. Ci riferiamo nello specifico a Persona 5 Royal di Atlus, che può essere portato a casa sborsando solo 29,99 euro.

Offerta Doom Eternal - - Playstation 4 Disintegra intere armate di demoni, ognuno dotato di specifici...

Armature ed equipaggiamenti potenziati

Gli appassionati di sparatutto in prima persona frenetici e brutali saranno poi felici di sapere che tra i videogiochi in offerta su Amazon in vista del Black Friday 2020 figura pure un capolavoro del calibro di DOOM Eternal, ultima incarnazione della saga FPS a marchio id Software e Bethesda. Il prezzo scontato è fissato a 29,99 euro. Chiude il giro di promozioni il supereroistico Marvel’s Avengers – qui per la nostra recensione -, venduto a 34,99 euro in Comic Book Day One Edition.