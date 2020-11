I fan della Fantasia Finale di Square Enix sono particolarmente legati al “fenomeno” Final Fantasy 14, declinazione multiplayer della celebre saga di giochi di ruolo giapponese. Titolo, questo, che negli anni è riuscito non solo a raccogliere attorno a sé un’ampia community di appassionati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, ma pure a migliorarsi dal punto di vista del gameplay, della narrazione e dei contenuti offerti, grazie al rilascio di diversi DLC gratuiti e a pagamento.

Non dovrebbe allora stupire che, al netto del recente annuncio dello sviluppo di Final Fantasy 16 in esclusiva temporale per PS5 – console next-gen di Sony sbarcata sugli scaffali italiani lo scorso 19 novembre 2020 -, la casa del Chocobo abbia intenzione di supportare ancora il quattordicesimo capitolo online. Pare infatti che Final Fantasy 14 si stia preparando ad accogliere una vasta selezione di elementi mai visti. Alcuni di questi sono già stati svelati in via ufficiale dal team di sviluppo nipponico, che ha alzato i veli su una nuova e grande patch battezzata Futures Rewritten, che porterà in eredità una missione legata alla campagna principale, raid, quest, ricompense e scontri su larga scala. Ma c’è comunque dell’altro che bolle in pentola, come potete verificare voi stessi nel tweet presente poco più in basso.

We've got something else in store…



✨ Introducing the #FFXIV Announcement Showcase! ✨



We'll be announcing cool things 👀



📅 Join us on Feb. 5 at 5:30 p.m. (PST) / Feb. 6 at 1:30 (GMT)! pic.twitter.com/HuAlOqhlvL — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) November 27, 2020

Il cinguettio va allora a fissare un nuovo evento da seguire in streaming per Final Fantasy 14 Online, nel corso del quale saranno rilasciati diversi annunci e dettagli su tutto quello che riserverà il futuro a tutti gli avventurieri che ancora popolano i server del videogame. L’appuntamento con l‘Announcement Showcase è allora fissato per il prossimo anno. La diretta sarà infatti trasmessa nella notte tra sabato 5 febbraio e domenica 6 febbraio 2021, alle ore 2:30 del fuso orario italiano. Cosa ne dite, anche voi sarete della partita? La “scimmia” dell’hype si sta già facendo sentire sulla vostra spalla?