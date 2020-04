Primi segnali concreti sulla data di uscita per MIUI 12 su Xiaomi: svolta a fine aprile

Ci sono finalmente buone notizie per i tanti utenti che si ritrovano in possesso di uno smartphone Xiaomi e che, allo stesso tempo, non vedono l’ora di installare l’aggiornamento con MIUI 12. Pochi giorni fa, sul nostro magazine, vi ho parlato di un elenco preliminare di dispositivi compatibili con il pacchetto software, provando ad inquadrare al meglio la situazione per il pubblico interessato, ma oggi 20 aprile abbiamo qualche segnale più concreto anche sul fronte tempistica.

Timeline per l’aggiornamento con MIUI 12 per device Xiaomi

Qualche informazione apprezzabile in merito ci arriva direttamente dai colleghi di Gizchina, secondo cui sarebbe stato lo stesso produttore a fornire una prima data per i test sul campo di MIUI 12 su dispositivi Xiaomi compatibili. Nello specifico, viene evidenziato il fatto che all’interno della specifica app Mi Community siano disponibili informazioni importanti in merito. Una volta collegati, infatti, troverete una nuova sezione riguardante proprio la tanto attesa UI.

Una volta che la selezionerete, come ho avuto modo di riscontrare con un modello Xiaomi, comparirà un messaggio molto chiaro per quanto concerne l’aggiornamento in questione: “Le registrazioni per la MIUI inizieranno fra 10 giorni“. Insomma, test in avvio anche in Italia e nel resto d’Europa entro la fine di aprile, quando finalmente potremo conoscere il potenziale del pacchetto software di cui tanto si parla da alcune settimane a questa parte.

A questo punto non possiamo fare altro che monitorare le prossime mosse da parte del brand asiatico, all’interno della suddetta app, in attesa che l’aggiornamento per i primi Xiaomi sia reso compatibile in versione beta dopo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in queste ore. Cosa ne pensate? Quanti dispositivi potranno partecipare da subito al programma in questione? Fateci sapere con un commento a fine articolo sulla questione.