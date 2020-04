Offerte Euronics Smart Days: anche FIFA 20 e Tomb Raider in sconto fino al 26 aprile

Come ormai accade ogni lunedì, le offerte Euronics legate all’iniziativa Smart Days sono tornate a sedurre animi e portafogli della community di videogiocatori. Dopo gli sconti digitali avviati da Sony su PlayStation Store per festeggiare la stagione primaverile e i tanti titoli in regalo su PC e console di ultima generazione da parte dei principali attori dell’industria in occasione della pandemia da Coronavirus, ora è la grande catena di elettronica di consumo a mettere sul piatto diversi prodotti a prezzo scontato, che potrebbero ingolosire quanti vorrebbero arricchire la propria collezione geek e trascorrere la quarantena in compagnia di incredibili esperienze in pixel e poligoni. Andiamo allora ad individuare le migliori offerte di questa settimana, valide soltanto online – qui per fiondarvi subito sul sito ufficiale di Euronics – e fino a domenica 26 aprile compresa.

Offerte Euronics su videogiochi e console: le migliori fino al 26 aprile

Tra le offerte Euronics iniziate nella giornata di oggi non possiamo non citare il calcistico FIFA 20 di EA Sports e Electronic Arts: il rivale diretto di eFootball PES 2020 è proposto al prezzo scontato di 39,99 euro. Se al calcio preferite l’alta velocità, l’azienda prezza poi F1 2019 e MotoGP 10 rispettivamente a 29,99 euro e 24,99 euro. Gli amanti degli sparatutto in prima persona dotati di una solida componente in multiplayer online saranno invece felici di sapere che per gli Smart Days sono in sconto sul sito anche Rainbow Six Siege a 14,99 euro, Battlefield 5 a 24,99 euro e Star Wars Battlefront 2 a 19,99 euro.

Ancora, troviamo The Sims 4 Console Edition a 19,99 euro, Far Cry 5 a sempre 19,99 euro e Shadow of the Tomb Raider, ultima avventura della trilogia reboot di Lara Croft, allo stesso prezzo. In offerta da Euronics ci sono anche Mario + Rabbids Kingdom Battle e Team Sonic Racing per Nintendo Switch a 24,99 euro ciascuno. Sul fronte hardware troviamo invece il SEGA Mega Drive Mini a 64,99 euro e tutta una serie di bundle Xbox One X venduti a 399 euro, invece che 499 euro, con uno sconto di 100 euro tondi. Cosa ne dite, avete già scelto cosa acquistare?