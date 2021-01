Anche dopo aver approfittato delle tante promozioni ad accavallarsi tra il periodo del Black Friday e le festività natalizie tra quelle di Euronics, MediaWord, Unieuro o Amazon, gli appassionati di hi-tech possono comunque portarsi a casa diversi articoli a prezzo ridotto anche in queste prime settimane del 2021. Non a caso, proprio la prima tra le catene citate ha appena lanciato una nuova iniziativa, utile a sedurre animi e portafogli dei potenziali acquirenti. Ci riferiamo in particolare allo Speciale Informatica, che sarà attivo con diverse offerte fino al prossimo 3 febbraio. Attenzione però, perché come comunicato dalla stessa catena specializzata in elettronica di consumo gli sconti sono validi solo online per la vendita in eCommerce.

Sconti, quelli legati allo Speciale Informatica di Euronics, che come da tradizione vanno a toccare varie tipologie di articoli, come potete verificare in prima persona fiondandovi sul portale istituzionale del rivenditore – a questo indirizzo. E nello specifico coinvolge quelli utili per svolgere il lavoro da casa, come PC e laptop. Per fare un esempio, troviamo allora il Lenovo IP 1 14ADA05 con schermo da 14 pollici, processore Intel Celeron, 4 gigabyte di RAM e scheda grafica AMD, al prezzo di 279 euro, per un risparmio effettivo del 20% rispetto ai precedenti 349 euro di listino imposti dal produttore. In offerta sul sito di Euronics troviamo anche l’ASUS R429MA da 14 pollici, anche in questo caso con processore Intel Celeron, 4 gigabyte di RAM, hard disk da 64 gigabyte, scheda grafica Intel e sistema operativo Windows 10, che viene proposto a 299 euro.

Tra i monitor è impossibile non citare la promozione dedicata all’HP 27F, un monitor da 27 pollici a LED con connessione HDMI, che passa a 159 euro, contro i 199 euro di listino, con una riduzione del prezzo pari al 20%. Il monitor HP OMEN BY HP 25 da 24,5 pollici invece è disponibile a scontato del 30%, e quindi a 209 euro. Per chi è interessato all’acquisto di un tablet, l’iniziativa mette a sconto il Lenovo M10 HD, con schermo da 10,1 pollici e 64 gigabyte di memoria interna, che viene proposto a soli 179 euro.